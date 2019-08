Finalmente l’attesa è finita, oggi lunedì 19 agosto 2019 i telespettatori italiani rivedranno su Canale 5 l’amatissima soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore. Nelle prossime puntate, Ferit Aslan e Nazli Piran dopo essere riusciti a mettere fuori gioco gli Onder, poiché il giudice deciderà di far vivere con loro il piccolo Bulut, affronteranno nuovi ostacoli. L’architetto e la cuoca dopo aver rischiato di separarsi per colpa di Pelin Turan, dovranno stare attenti anche alla signora Leman.

Quest’ultima avendo il sospetto che suo figlio e la sorella di Asuman non siano una coppia a tutti gli effetti pur essendosi sposati, si trasferirà dai diretti interessati per tenerli d’occhio.

Pelin mente a Ferit, Nazli lascia Istanbul

Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, dicono che Ferit e Nazli grazie alla loro unione coniugale otterranno la custodia di Bulut.

Successivamente i novelli sposi dovranno vedersela anche con una nuova nemica. Si tratta di Pelin Turan, che verrà a conoscenza tramite Hakan che la sua relazione amorosa con l’Aslan sette anni fa è finita per colpa di Demet, che fece in modo che l’architetto pensasse di essere stato tradito. La nuova arrivata accetterà di aiutare l’Onder a far entrare in crisi la cuoca e il ricco imprenditore, visto che lascerà intendere al suo ex fidanzato di aver perso il figlio che aspettava da lui quando mise fine alla loro storia d’amore.

Pelin farà il possibile per riuscire nel suo intento, infatti si presenterà più volte a casa di Ferit, e durante una distrazione di Nazli riuscirà a nascondere in un libro una foto che la ritrae con l’uomo, in modo che possa finire nelle mani della chef. La sorella di Asuman dopo aver scoperto che suo marito le ha nascosto che la Turan è la sua ex fiamma, stufa di sentire delle spiegazioni se ne andrà via da Istanbul quando Bulut si trasferirà per qualche giorno dalla nonna Leman. La Piran per riflettere deciderà di alloggiare da suo zio per aiutarlo a raccogliere le olive.

I coniugi Aslan vicini, il sospetto di Leman

Ferit non appena verrà a conoscenza dell’improvvisa scomparsa della consorte, cercherà di scoprire dove si trova facendo delle domande a Fatos. Fortunatamente l’architetto tramite un indizio rintraccerà la moglie, ed entrambi non faranno altro che litigare. Ad un certo punto la coppia si isolerà recandosi nel bosco per cercare dei funghi da utilizzare nel loro ristorante.

Ferit e Nazli durante il tragitto si perderanno e si vedranno costretti a trascorrere la notte in una casa abbandonata. La cuoca e il ricco imprenditore dopo aver chiarito i loro dissapori, si dichiareranno amore reciproco, e oltre a scambiarsi un bacio appassionato faranno l’amore per la prima volta. Il giorno seguente i tutori legali di Bulut si prometteranno di essere una vera coppia di sposi. I due protagonisti dello sceneggiato purtroppo faranno i conti con un nuovo imprevisto.

La signora Leman dopo aver ricevuto la visita di Pelin e Deniz, sospetterà che le nozze tra Ferit e Nazli non siano reali. L’anziana donna per scoprire se i suoi dubbi avranno riscontro si recherà alla villa del figlio, e senza ricevere nemmeno il consenso gli dirà di aver deciso di trasferirsi da lui. La Piran e l’Aslan quindi dopo aver trascorso una notte all’insegna del romanticismo e della passione, faranno ritorno in Turchia, e non avranno altra scelta che sopportare Leman. Per finire il marito di Demet tornerà a farsi vivo, dato che architetterà uno dei suoi loschi piani includendo Asuman, per far lasciare in modo definitivo Nazli e Ferit.