Cosa sta succedendo in queste ore tra Giulia Latini e Mattia Marciano, entrambi ex volti di Uomini e donne? È questa la domanda che si stanno facendo i fan più attenti, i quali hanno avuto modo di notare che in questi giorni i due ex protagonisti della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi si trovano in vacanza negli stessi posti, precisamente in Thailandia. Ovviamente la notizia non è passata inosservata, al punto che in molti ipotizzano che tra i due possa esserci in corso un flirt e anche Vittoria Deganello, ex fidanzata di Matteo, ha commentato la notizia a 'modo suo' sul profilo Instagram.

Flirt in corso tra Mattia Marciano e Giulia Latini? I due in vacanza in Thailandia

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che nel corso delle ultime ore Mattia Marciano e Giulia Latini hanno postato sui loro profili social delle foto degli stessi posti che stanno visitando durante la vacanza in Thailandia, un posto dove non è proprio facile incontrarsi.

Sebbene i due non siano mai stati visti assieme, né tanto meno hanno postato degli scatti in coppia, i fan hanno ipotizzato che i due ex volti di Uomini e donne possano essere proprio in vacanza insieme e quindi che tra di loro sia in corso un flirt, che tuttavia al momento non è stato né confermato dai due diretti interessati né smentito e ovviamente i rumors impazzano.

A commentare il presunto flirt tra i due è arrivata anche Vittoria Deganello, l'ex fidanzata di Mattia che venne scelta dal tronista napoletano durante l'avventura a Uomini e donne. La love story tra i due è ormai finita da un po' di tempo, tuttavia Vittoria ha commentato questo rumors in maniera piuttosto ironica.

La reazione di Vittoria Deganello sul presunto flirt tra Mattia e Giulia

'Ma perché dovete fare delle considerazioni così dal nulla?' ha chiesto la Deganello commentando la notizia che in queste ore sta facendo il giro del web.

E poi ancora la bella Vittoria ha rincarato la dose su Instagram dicendo che Giulia Latini è fidanzata e che ci può stare che entrambi siano negli stessi posti in vacanza. 'Sapete quante volte sono stata negli stessi posti con i miei ex...ooh sempre', ha chiosato ironicamente la ragazza.

Insomma sembrerebbe che anche Vittoria non creda alla casualità di questo incontro tra Mattia e Giulia durante la vacanza in Thailandia di questi giorni.

Insomma il mistero si infittisce e a questo punto si attende la reazione dei due diretti interessati.

Intanto, però, anche i rumors sulla Deganello non mancano: qualche giorno fa, infatti, si era vociferato di un flirt della ragazza con il calciatore Marco Borriello. Un chiacchiericcio che tuttavia si è presto spento.