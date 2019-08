Cresce l’attesa da parte dei fan della telenovela turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore per poter rivedere le entusiasmanti vicende di Nazli e Ferit. I telespettatori italiani dovranno attendere ancora pochi giorni, dato che la soap tornerà sul piccolo schermo dal prossimo lunedì. A proposito degli appuntamenti del 19 agosto 2019, gli spoiler dicono che la cuoca manderà il cuore di Deniz in frantumi, quando, infastidita dalle sue continue attenzioni, gli lascerà credere di aver convolato a nozze con l’Aslan perché lo ama.

Per la folle gelosia il musicista salirà in sella alla sua motocicletta perdendo il controllo del mezzo. Il cognato di Hakan per fortuna dopo essersi schiantato contro un mezzo pesante verrà ricoverato d’urgenza in ospedale, e gli verrà praticata soltanto un’ingessatura in un braccio. Durante tutta la sua permanenza nella struttura clinica l’ex fidanzato di Ayla avrà al suo fianco Asuman.

Riassunto episodi precedenti

Nelle puntate che sono state trasmesse su Canale 5 prima della pausa di Ferragosto, Ferit e Nazli sono riusciti a sposarsi, nonostante Demet abbia fatto il possibile per sabotare la loro unione con l’aiuto di Burak.

La moglie di Hakan ha tentato di far saltare le nozze della coppia, rinchiudendo la cuoca all’interno della cella frigorifero di una pescheria. Intanto nella relazione tra Engin e Fatos c’è stata un'evoluzione. La stilista proprio quando si era decisa a lasciare il socio in affari dell’Aslan, ha accettato di diventare la moglie dell’uomo, che le ha chiesto la mano dandole un costoso anello. La sorella di Asuman e Ferit dopo aver continuato a discutere anche durante i loro primi giorni di convivenza da sposati hanno dormito per la prima volta insieme.

In seguito l’Aslan è finito al commissariato a causa di Hakan, poiché le forze dell’ordine hanno trovato delle sostanze stupefacenti nei camion della sua azienda. Fortunatamente il piano dell’Onder è fallito, dato che il marito di Nazli è tornato subito in libertà. Deniz ha iniziato a sospettare che il matrimonio tra la chef e l’architetto non sia vero. Per finire Hakan, non appena sua moglie Demet gli ha detto che la Piran ha rischiato di morire il giorno del suo matrimonio per mano sua, ha deciso di impedire a Ferit di scoprire che c’è lo zampino della sua amata nell’intricata faccenda.

Trama del 19 agosto: Deniz ha un incidente dopo aver parlato con Nazli

Le anticipazioni degli episodi numero 51 e 52, che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 19 agosto 2019, dicono che Ferit non potrà fare la prima uscita da uomo sposato con la moglie Nazli come avrebbe voluto. La cuoca a causa di una dura giornata di lavoro si rifiuterà di accompagnare il marito alla mostra d’arte di Deniz tenutasi ad Istanbul.

Intanto Engin e Fatos di comune accordo decideranno di restare soltanto amici, dopo essersi accorti entrambi che la loro storia d’amore non sarebbe potuta continuare. Successivamente la Piran dopo aver notato che Deniz continua a provare dei forti sentimenti per lei lo farà sprofondare nella disperazione totale, quando le chiederà se avrebbe sposato l’Aslan anche se non ci fosse stato Bulut. La cuoca avendo promesso a Ferit di continuare a portare avanti la loro messinscena con lo scopo di rendere felice il nipote dell’uomo, dirà al musicista di amare veramente suo marito.

Il cognato di Hakan sconvolto dalla rivelazione della sorella di Asuman, si metterà alla guida della sua moto molto furioso finendo per scaraventarsi contro un tir. L’ex fidanzato di Ayla grazie all’immediato ricovero in ospedale si salverà, riportando soltanto una frattura in un braccio. La sorella di Nazli, essendo stata ospitata a casa di Deniz di recente, farà sentire la sua vicinanza al ragazzo decidendo di continuare ad alloggiare da lui, anche quando verrà dimesso dalla struttura ospedaliera. Nazli in un primo momento non sembrerà affatto turbata quando saprà che il fratello di Demet avrebbe potuto perdere la vita, ma poi si pentirà di avergli detto una menzogna. I coniugi Aslan faranno visita al cognato dell’Onder. Deniz e Ferit decideranno di mettere un punto ai loro diverbi avuti per aver perso la testa per la stessa donna. L’architetto a seguito della riconciliazione con il musicista, si avvicinerà sempre di più alla moglie Nazli.