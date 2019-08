L'appuntamento con la soap opera Un posto al sole torna in onda la prossima settimana, a partire da lunedì 26 agosto, come sempre alle ore 20:45 circa su Rai 3. Una gran bella notizia per tutti i fan della storica soap opera napoletana, la quale quest'anno è andata in pausa per due settimane, interrompendo così la programmazione in prima visione degli episodi inediti. Dal prossimo lunedì, però, ecco che gli abitanti di Palazzo Palladini torneranno nuovamente in azione e ovviamente non mancheranno i colpi di scena per tutti i telespettatori da casa.

Gli spoiler della prossima settimana di Un posto al sole dal 26 al 30 agosto

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 26 agosto in poi rivelano che Marina deciderà di incontrare finalmente l'avvocato Leone, perché vuole farsi aggiornare sulla situazione giudiziaria che riguarda Arturo e capire quale sia la strada da intraprendere. Intanto, passato il Ferragosto, il palazzo tornerà a ripopolarsi e Raffaele sarà protagonista di un nuovo divertente sodalizio con Renato.

Occhi puntati anche su Alex, il quale deve continuare ad affrontare i suoi problemi familiari mentre Vittorio finisce la sua breve vacanza in compagnia del padre. A questo punto, quindi, si scoprirà anche se questi giorni di assoluto relax sono stati utili per il ragazzo per capire come comportarsi con Alex e Anita. Il suo cuore, infatti, continua ad essere diviso a metà tra le due ragazze ma in queste nuove puntate della soap opera si vedrà che anche per lui arriverà il momento di prendere una decisione e di capire da che parte andare.

Gli spoiler della prossima settimana di Un posto al sole, inoltre, rivelano che la relazione tra Nadia e Renato sarà sempre più in crisi: le differenze nelle aspettative e anche nello stile di vita dei due, non fanno altro che rendere tutto più complicato e questa situazione potrebbe portarli ad allontanarsi definitivamente. Insomma un ritorno alla vita di tutti i giorni non proprio facile per la coppia, che già da tempo è alle prese con questa crisi.

Arriva la sentenza del processo a Manlio

In questi nuovi episodi della soap opera in onda fino al prossimo 30 agosto, inoltre, si vedrà che arriverà a conclusione anche il processo a carico di Manlio e tutti gli inquilini sono in trepidante attesa di scoprire quello che sarà il verdetto finale. Colei che sembra essere particolarmente preoccupata è Adele, la quale si lascerà sopraffare dall'ansia e dalla paura.

Anche Filippi e Serena torneranno dalle vacanze e verranno braccati da Roberto Ferri, il quale non vede l'ora di coinvolgerli nuovamente in un progetto lavorativo. I due accetteranno la nuova proposta che verrà fatta loro da mister Ferri? Lo si scoprirà nel corso di questi nuovi appuntamenti in onda dal prossimo lunedì sera in televisione.

In attesa di vedere in onda queste nuove puntate della soap opera di Rai 3, si segnala che nel caso in cui non fosse possibile seguire gli episodi in prima visione assoluta, si possono rivedere in replica streaming online accedendo al sito web RaiPlay.