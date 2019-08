Gli appuntamenti di mercoledì 21 e giovedì 22 agosto di Bitter Sweet segneranno alcuni colpi di scena fondamentali ai fini della trama e della risoluzione di certe questioni in sospeso. Mentre proseguiranno le indagini in merito alla morte dei genitori del piccolo Bulut, Demet origlierà una conversazione di suo marito e scoprirà tutta la verità. Il colpevole è infatti Hakan; la donna non esiterà a palesare la sua scoperta al marito.

Quest'ultimo, però, nel tentativo di farla tacere, la chiuderà in casa.

Nel frattempo, le finte nozze di Ferit e Nazli saranno sempre più in pericolo. Anche Deniz scoprirà la verità e si mostrerà quasi disposto a testimoniare al processo contro di loro. La situazione si complicherà sempre di più per la giovane coppia.

Episodio mercoledì 21 agosto: Deniz minaccia Ferit di testimoniare conotro di lui al processo

La puntata di Bitter Sweet di mercoledì 21 agosto sarà incentrata sul finto matrimonio tra Ferit e Nazli.

I due hanno deciso di sposarsi allo scopo di ottenere con maggiore facilità l'affidamento di Bulut. Le loro reali intenzioni, però, dovevano essere un segreto. Purtroppo per loro, le cose non stanno andando esattamente in questo modo. Nell'episodio di mercoledì 21 agosto anche Deniz scoprirà la verità. I due coniugi incominceranno a sospettare che a parlare possa essere stata Asuman, ma non è affatto così.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Intanto, quest'ultima verrà raggiunta da Hakan e Demet i quali le chiederanno di testimoniare a loro favore al processo. La ragazza però, non avrà alcuna intenzione di schierarsi contro sua sorella. Ad ogni modo, la situazione sarà parecchio critica, la testimonianza di Deniz potrebbe rivelarsi fondamentale.

Trama puntata giovedì 22 agosto: Demet apprende la verità su Hakan

Nel corso dell'episodio di giovedì 22 agosto di Bitter Sweet, Demet farà una dura scoperta.

La donna verrà a conoscenza del fatto che l'autore dell'assassinio dei genitori di Bulut è proprio suo marito. I due coniugi avranno una lite molto accesa, la quale terminerà con un colpo di scena inaspettato. Hakan chiuderà in casa la sua compagna onde evitare che racconti a qualcun altro la verità.

Nazli, intanto, avrà sempre più problemi con la sua attività. La ragazza non saprà davvero come fare fronte alle spese del ristorante.

Come se non bastasse, ad aggravare ulteriormente la situazione, ci penserà una telefonata proveniente dalla scuola di Bulut; il ragazzino ha aggredito un suo compagno di classe. Insomma, la situazione sarà davvero parecchio tesa, non resta che attendere le prossime puntate della seguita soap opera Bitter Sweet per scoprire come andrà a finire.