Dopo la brevissima pausa estiva, la soap opera turca Bitter Sweet tornerà regolarmente in onda a partire da lunedì 19 agosto alle 14.45, su Canale 5. Per quanto riguarda i primi due appuntamenti della settimana, saranno caratterizzati da alcuni avvenimenti molto importanti. Innanzitutto, assisteremo al progressivo allontanamento tra Ferit e Nazli. Nonostante i due stiano cercando in tutti i modi di mostrarsi come una famiglia felice, le problematiche esistenti saranno parecchio evidenti. Deniz, invece, subirà un gravissimo incidente in moto e finirà in ospedale.

Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà nel corso degli episodi di lunedì 19 e martedì 20 agosto.

Bitter Sweet, episodio lunedì 19 agosto: Deniz subisce un grave incidente in moto

Per quanto riguarda la puntata di lunedì 19 agosto di Bitter Sweet, vedremo che sarà giunto il momento di inaugurare la mostra di Deniz. Ferit sembrerà ben disposto a prendere parte all'evento. A suo avviso, infatti, questa potrebbe essere l'occasione migliore per mostrarsi finalmente in pubblico con sua moglie Nazli. Quest'ultima, però, non si dirà molto favorevole alla cosa.

La giovane cuoca, infatti, dopo un'estenuante giornata di lavoro, preferirà non prendere parte all'evento. Nonostante tutto, i due sposi si ostineranno a mostrarsi sempre felici e raggianti, come se la loro relazione stia procedendo a gonfie vele; il tutto lo faranno per il bene del piccolo Bulut.

Engin e Fatos, invece, decideranno d'interrompere la loro relazione, ma di restare al contempo amici. La puntata si concluderà con Deniz, il quale avrà un bruttissimo incidente in moto e sarà portato subito all'ospedale.

Puntata di martedì 20 agosto: Nazli e Ferit temono che il loro finto matrimonio venga scoperto

L'episodio di martedì 20 agosto di Bitter Sweet incomincerà con le notizie sulle condizioni di salute di Deniz. L'uomo è gravemente ferito e Asuman si mostrerà molto in pena per lui. Dopo svariate cure, però, Deniz si riprenderà. Nel momento in cui si sentirà meglio, Demet gli chiederà di andare a testimoniare al processo contro Ferit.

Nel frattempo, però, Ferit e Nazli si mostreranno particolarmente preoccupati per alcuni atteggiamenti di Asuman.

Quest'ultima avrà una pesante discussione con sua sorella. Pertanto i due incominceranno a sospettare che la ragazza possa rendersi protagonista di un passo falso, svelando la verità sul loro matrimonio. Anche Fatos ed Engin, inoltre, sono a conoscenza del segreto che nasconde la coppia; proprio per questo motivo, i coniugi Aslan incominceranno a temere di essere smascherati molto presto. Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire cosa accadrà.