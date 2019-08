Emozioni e colpi di scena saranno protagonisti delle nuove puntate di Bitter Sweet trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler della Serie TV svelano che Demet Kaya avrà intenzione di tradire il segreto di Hakan Onder. La donna, infatti, vorrà raccontare a Ferit Aslan che suo marito è il responsabile della morte di Demir e Zeynep, i genitori di Bulut morti durante un tragico incidente automobilistico.

Bitter Sweet: Hakan ha ucciso Demir e Zeynep

Le anticipazioni di Bitter Sweet, incentrate sulle puntate in onda nelle prossime settimane si soffermano su Demet, che sarà sempre più alla mercé del marito. Proprio quest'ultimo ideerà uno stratagemma per impedire alla consorte di sporgere denuncia alle autorità per aver provocato la morte di Demir e Zeynep. Per questo motivo, Hakan chiuderà la Kaya in casa dove sarà sorvegliata a vista dai suoi scagnozzi.

Inoltre le impedirà di avere contatto con le altre persone all'esterno per paura di un suo tradimento. Nel frattempo l'Onder scoprirà che Tahir, un meccanico di una sua officina, è una spia di Ferit Aslan (Can Yaman), tanto da decidere di ammazzarlo e tenere a bada sua moglie.

Demet uccide il complice di Ferit

Le trame di Bitter Sweet, rivelano che il musicista confesserà a Demet che l'affarista vuole cederle il 5% delle azioni dell'azienda di famiglia.

Hakan, a questo punto, deciderà di rientrare anche lui alla Pusola Holding. Per fare ciò, cercherà di impedire alla Kaya di confessare che è il responsabile della morte dei genitori di Bulut. A tal proposito, il cattivo porterà la moglie nel folto della foresta, dove la inviterà a sparare contro un portone di una casupola abbandonata. I seguaci della serie tv scopriranno che dietro l'uscio si nasconde il complice di Ferit Aslan, che purtroppo sarà crivellato dai colpi sparati dall'arma da fuoco della sorella di Deniz. Peccato che la bionda diabolica non sapesse dell'esistenza del giovane, nascosto dall'Onder all'interno della casa del bosco.

La Kaya vuole raccontare la verità all'Aslan

Passate alcune ore, la Kaya deciderà di fuggire dalla casa che condivide con il marito, tanto da recarsi da Ferit. In questo frangente, la zia di Bulut racconterà a tutti quanti che l'Onder ha fatto qualcosa di terribile. Ma ecco che la donna non riuscirà a raccontare la verità dei fatti in quanto Hakan si farà vivo con una telefona minacciosa. Qui quest'ultimo obbligherà la moglie di tenere la bocca chiusa sull'omicidio di Demir e Zeynep, minacciandola di raccontare alla polizia che ha tentato alla vita della moglie dell'Aslan.

Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi sulla serie tv che sta facendo impazzire gli italiani.