Torna lo spazio dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV che subirà una pausa in occasione della settimana di Ferragosto (12-17 agosto). Nelle prossime puntate in onda a fine agosto Demet Kaya avrà un violento litigio con Hakan Onder dopo aver scoperto che ha ucciso Demir e Zeynep con la complicità di Resul.

Bitter Sweet: Hakan confida le sue paure a Bekir

Le anticipazioni di Bitter Sweet sulle nuove puntate trasmesse sui teleschermi di Canale 5 si soffermano su Hakan e Demet, i grandi rivali di Ferit della serie tv.

La donna, infatti, capirà che è stato il consorte a manomettere l'auto su cui viaggiavano il fratello e la cognata. Tutto avrà inizio precisamente quando Nazli e Ferit otterranno la custodia esclusiva di Bulut grazie alle loro nozze combinate. Per questo motivo i coniugi Onder perderanno il 48% delle quote della Pusola Holding tanto da essere cacciati in fretta e furia dall'azienda. Lo zio di Bulut, a questo punto, confesserà al suo complice Bekir di temere di perdere il potere acquistato dopo aver provocato l'incidente in cui sono deceduti Zeynep e Demir e la finta sparatoria in cui è morto Resul. Una conversazione che sarà ascoltata per caso dalla moglie che comincerà a tempestarlo di domande scomode.

Demet scopre che Demir e Zeynep sono morti a causa del marito

Stando alle trame di Bitter Sweet si evince che Demet comincerà ad avere dei dubbi sul comportamento di Hakan dopo essersi ricordata quanto accaduto qualche giorno prima. L'Onder, infatti, era stato accusato da Ferit del sopracitato crimine durante uno scontro nel giardino della villa. A questo punto la sorella di Deniz chiederà ad una sua domestica di darle il numero di indirizzo di Mehmet, il cugino di Resul.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Nel frattempo l'uomo era già stato chiamato a rapporto dal fratello e dall'Aslan. Qui Mehmet fingerà di non aver niente a che fare con Resul durante un confronto con l'affarista e l'amico del cuore. Alla Kaya l'uomo confiderà di aver mentito in quanto era stato proprio lui a provocare incidente automobilistico in cui erano morti Demir e Zeynep. Sentite queste parole la donna capirà che il marito era davvero il responsabile della morte di suo fratello e della cognata tanto da restarne molto addolorata.

L'Onder confessa il duplice omicidio

Passate alcune ore Demet tornerà a casa dove dimostrerà di essere sempre più confusa tanto da avere un violento litigio con l'Onder in occasione della visita di Deniz. In questo frangente la diabolica bionda minaccerà di andare alle autorità per denunciarlo del duplice assassino dei genitori di Bulut. Ma ecco che l'uomo si scaglierà come una furia contro la consorte, confessando di aver ucciso delle persone solo per garantirle un futuro roseo e pieno di successo.

La sorella del musicista non accetterà le scuse del marito tanto da buttarlo fuori di casa con le lacrime agli occhi.