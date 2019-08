La soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore continua ad appassionare sempre più telespettatori in maniera incessante. I due protagonisti Ferit Aslan e Nazli Pinar, interpretati rispettivamente da Can Yaman e Özge Gürel, vivono il loro tormentato rapporto d'amore ed odio ostacolato da Hakan e Demet, interessati solo al denaro e all'azienda del ricco e giovane protagonista, anche a costo di ottenere l'affidamento del suo nipotino Bulut, dopo averlo reso orfano.

Solo grazie ad un matrimonio di convenienza, idea di Ferit, lo zio assieme alla cuoca turca potranno sottrarre il bambino dalle mani degli antagonisti.

Deniz al centro della vicenda

Alla figura di Deniz, zio paterno di Bulut, sarà dedicata particolare attenzione durante le puntate che andranno in onda ad agosto. Dopo il matrimonio celebrato tra Ferit Aslan e Nazli, Deniz, follemente innamorato della protagonista, rischierà di morire visto che sarà sopraffatto dalla collera.

Tutto questo porterà il musicista ad essere ad un passo dal commettere dei gravi errori alla guida della sua motocicletta. Fortunatamente, Deniz non riporterà gravi conseguenze, visto che riuscirà a raggirarli prima che il peggio accada.

Tuttavia, questa vicenda avrà numerosi risvolti in tutta la storia dei giovani coniugi. Infatti, solamente da questo punto del racconto in poi, Deniz inizierà a dubitare del vero rapporto d'amore che lega Ferit a Nazli, finendo per intuire lo stratagemma attuato con l'unico scopi di ottenere l'affidamento del nipotino Bulut.

Deniz simulerà comunque di non aver capito come stanno realmente le cose e si dimostrerà felice per la nuova coppia venutasi a formare per amore. La conferma delle sue ipotesi sarà ricevuta dal musicista proprio quando rimarrà per un momento solo con Nazli. In quest'occasione la cuoca dimenticherà il segreto condiviso con Ferit e mostrerà le sue fragilità. Invece, su questa storia Asuman gli riferirà quello che tutti credono.

Deniz coinvolto in un incidente grave

La protagonista della soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore rivelerà come è andato avanti il corso degli eventi e la relazione con Ferit. Successivamente Manami socia giapponese della cuoca turca, racconterà al musicista che è stato l'affidamento di Bulut ad accelerare i preparativi del matrimonio.

Deniz, turbato ed incollerito dalle parole appena udite, si metterà alla guida della sua motocicletta ad alta velocità e durante il tragitto si scontrerà con un camion.

Fortunatamente la tragedia viene evitata, Deniz è fuori pericolo, ma dovrà tenere fermo il braccio per poter guarire e rimettersi presto.