In questa calda estate hanno tenuto banco le vicende di Teresa Cilia, la quale si è lasciata andare a delle pesanti e clamorose rivelazioni sulla redazione di Uomini e donne, il programma dei sentimenti di Maria De Filippi in onda su Canale 5. La Cilia ci è andata giù pesante soprattutto contro Raffaella Mennoia, la storica autrice della trasmissione pomeridiana, parlando anche di minacce ricevute.

Una situazione che ha creato un botta e risposta social anche con altri volti e autori di Uomini e donne, molti dei quali si sono scagliati contro la Cilia, la quale in questi giorni è sparita e non ha più proferito parola sull'argomento.

Il silenzio di Teresa Cilia dopo le accuse su Uomini e donne

In molti, infatti, hanno notato che dopo le 'bombe mediatiche' lanciate da Teresa Cilia su Uomini e donne, l'ex tronista siciliana ha smesso di parlare di questo argomento, sparendo dai social, e ovviamente tale situazione non è passata inosservata.

Si ipotizza, infatti, che Teresa possa essere stata diffidata non dalla casa di produzione di Uomini e donne, bensì da Mediaset dopo le dichiarazioni al vetriolo fatte sulle persone che lavorano da anni al programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

La stessa Teresa, in uno degli ultimi messaggi postati su Instagram aveva rivelato che prima di ulteriori rivelazioni avrebbe valutato la situazione con il suo legale, promettendo però ai tantissimi fan che la seguono che molto presto avrebbe fatto chiarezza su questa situazione e quindi che avrebbe rivelato delle nuove verità riguardanti la redazione del programma sentimentale di Maria De Filippi.

In attesa di vedere come si evolverà la situazione e quali saranno le nuove confessioni che Teresa farà su Raffaella Mennoia e sugli altri protagonisti della redazione di Uomini e donne, in queste ultime ore due autori si sono schierati apertamente contro la Cilia e lo hanno fatto con un post pubblicato su Instagram.

Il messaggio di Rudy Zerbi contro la Cilia

Il primo a puntare il dito contro l'ex tronista siciliana è stato Rudy Zerbi, che da oltre dieci anni ormai fa parte dalla redazione di Uomini e donne over.

Rudy ha svelato che la prima cosa che gli è stata insegnata quando ha cominciato a lavorare al programma è che chi guarda da casa vuole vedere persone vere che cercano il vero amore. Tuttavia alcune volte è capitato di inceppare in personaggi che fossero soltanto alla ricerca di visibilità e popolarità.

A proposito delle polemiche di questi giorni, Zerbi le ha definite pretestuose e il tentativo di una ricerca di popolarità destinata a durare quanto un ghiacciolo al sole.

Anche Lucia Chiorrini, altra autrice, ha espresso la sua solidarietà ai colleghi di U&D, aggiungendo che Fascino non avrebbe diffidato Teresa.