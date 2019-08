Mancano poche settimane all'inizio della stagione 2019-20 di Uomini e donne, che esordirà ufficialmente su Canale 5 il prossimo 16 settembre (anche se le registrazioni avranno inizio prima, con tutta probabilità già a fine agosto). Lo scorso anno gli ascolti del Trono Over sono stati di gran lunga superiori a quello del Trono Classico, riservando numerosi picchi di trash soprattutto grazie agi scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.

La parte dedicata a dame e cavalieri non dovrebbe privarsi della partecipazione della bionda torinese, nonostante le voci che circolano in rete in merito a un suo possibile fidanzamento segreto lontano dalle telecamere. Un altro nome potrebbe entrare a far parte del parterre maschile, come da lui stesso ammesso in una recente intervista. È stato Costantino Vitagliano, infatti, a esprimere la sua auto-candidatura al dating show di Maria De Filippi, nella speranza di trovare l'anima gemella.

Costantino Vitagliano vorrebbe partecipare al Trono Over

È il tronista per eccellenza, rimasto nella memoria dei telespettatori di Uomini e Donne dopo sedici anni dalla sua partecipazione al programma. Dopo avere rifilato un "no" a Veronica Ranieri, Costantino Vitagliano aveva conquistato l'ambita poltrona rossa. Al termine del suo percorso aveva poi scelto Alessandra Pierelli, con la quale però la storia non era durata a lungo.

Da allora l'ex tronista era diventato protagonista indiscusso di serate e programmi televisivi, anche se l'amore era stato messo in secondo piano a discapito del lavoro e della notorietà.

Nonostante la breve love story con la modella Elisa Mariani, dalla quale è nata la figlia Ayla, Vitagliano continua ancora la ricerca dell'anima gemella. Intervistato dal settimanale Di Più ha, quindi, ammesso di non escludere il suo ritorno al programma che lo ha reso famoso: "Un ritorno a Uomini e Donne?

E perché no? Dovrei fare il Trono Over, ovviamente, perché non sono più un ragazzino. Ma il fisico e la spregiudicatezza non mi mancano e credo che verrebbero a corteggiarmi ragazze di venti e trent'anni".

La ricerca dell'anima gemella continua

Nella stessa intervista, Costantino Vitagliano ha precisato che sono cambiate molte cose rispetto al passato. All'epoca, aveva partecipato a Uomini e donne soprattutto pensando al successo, mentre oggi "penserei soprattutto a trovare l'anima gemella".

Maria De Filippi gli darà la possibilità di mettersi alla prova in un'edizione particolarmente difficile a causa dei sospetti nati intorno alla redazione? In attesa di scoprirlo, l'ex tronista ha riservato anche un pensiero ad Alessandra Pierelli, che oggi è una moglie e una mamma felice. Ha quindi precisato di non avere con lei alcun tipo di rapporto, ma di non provare alcun rancore, tanto che di recente l'ha incontrata e ha parlato con lei serenamente.