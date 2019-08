I fan di Uomini e donne stanno assistendo ad alcuni scontri social tra volti noti del programma e Raffaella Mennoia. La vicenda è partita da Mario Serpa, che su Instagram ha attaccato la redazione dopo aver visto la foto del suo ex Claudio Sona con un ragazzo della produzione. Tra Serpa e la Mennoia, autrice del talk, è partito così un dibattito social, nel quale sono stati poi tirati in ballo anche Gianni Sperti e Jack, opinionisti di U&D.

Ad andare contro Raffaella Mennoia è stata anche Teresa Cilia, che ha definito la donna "finta come poche". Quest'ultima, poche ore fa si è nuovamente scagliata contro la Mennoia, scatenando la reazione della produzione, che tramite la pagina ufficiale Instagram della trasmissione ha scritto in un post un lungo messaggio.

La pagina ufficiale IG di Uomini e Donne scrive: 'A voi il compito di saper individuare i rosiconi'

Alla redazione di Uomini e Donne tutti questi battibecchi e insinuazioni da parte di ex partecipanti al talk non sembrano essere piaciuti.

Pochi minuti fa, la pagina ufficiale Instagram di U&D ha deciso di esprimersi, scrivendo in un post che da parecchi giorni si leggono svariate sciocchezze in merito al programma. "Si promettono chissà quali grandi rivelazioni che poi però non arrivano. Noi dobbiamo essere pazienti fino ad un certo punto, superato il quale partono le diffide e le denunce", questo quanto si legge all'interno del post.

La redazione ha inoltre scritto che alcuni hanno deciso di partecipare alla trasmissione credendo di trovare una soluzione ai propri problemi, ma poi sono rimasti con "l'amaro in bocca". Infine, il post si conclude con la redazione che lascia ai seguaci il compito di individuare i "rosiconi".

Gossip U&D, Teresa Cilia contro Raffaella Mennoia

Il post sulla pagina ufficiale di Uomini e Donne è arrivato alcune ore dopo la pubblicazione delle stories da parte di Teresa Cilia.

La ragazza ha annunciato sul suo profilo di avercela solo con lei e non con tutta la produzione, anche se ha confessato di non avere attualmente la forza di parlare della cosa . La donna ha riferito che lei e Salvo le volevano molto bene, ma che poi hanno visto delle cose sbagliate e sono andati via.

L'ex tronista ha rivelato che tutto è partito nel corso di una puntata speciale di Temptation Island, in cui lei e Salvo erano ospiti.

In base a quanto da lei dichiaro, Salvo vedendo qualcosa di strano decise di andare via e anche lei fece poi la stessa cosa. Sul web, i seguaci di U&D si dividono tra chi sta dalla parte di Mario Serpa e Teresa e chi invece crede alla redazione.