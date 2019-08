"Cara Delevigne ha detto sì alla sua Ashley Benson a Las Vegas" questa è la notizia che è stata lanciata dalla testata Sun nella giornata di domenica 4 agosto, inerente alle presunte nozze che avrebbero unito Cara all'attrice Ashley, con la quale ha iniziato una storia d'amore l'anno scorso. Purtroppo, però stando alle rivelazioni dei giornali il matrimonio tanto discusso non sarebbe mai avvenuto.

Il sito americano di Gossip E!News ha fatto chiarezza svelando che la coppia "non è legalmente sposata" e che avrebbe fatto solamente "una cerimonia d'amicizia" circa un anno fa.

La 'cerimonia d'amicizia' di Little Vegas

La cosiddetta "cerimonia d'amicizia" è una tradizione tipica della cappella di Little Vegas, celebrata da una coppia che non è ancora pronta a convolare a nozze ma desidera comunque vivere un giorno speciale ed emozionante senza alcun impegno e valore legale.

Insomma una sorta di preparazione al fatidico giorno del sì. Infatti, nei registri pubblici di Las Vegas non sarebbe stata trovata alcuna licenza matrimoniale intestata a Cara Delevigne e ad Ashey Benson. Inoltre, come mostrano gli scatti, le due donne sfoggiano da qualche mese un piccolo anello in oro all'anulare sinistro, molto somigliante ad una fede nuziale. Per ora, né Cara e né Ashley hanno rilasciato delle dichiarazioni in merito in quanto sono entrambe molto riservate sulla loro vita privata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Ma la storia d'amore tra le due talmente molto importante che possiamo considerarle moglie e moglie anche se non in maniera ufficiale. Quindi, questa coppia ci fa sperare che prima o poi il lieto fine ci sarà.

Cara e Ashley 'spose' in amicizia

Le indiscrezioni sulle nozze tra Cara Delevigne e Ashley Benson non sono molte: il Sun ha citato una testimonianza di Micheal Kelly, proprietario della Little Vegas Chapel (cappella dove si sarebbe tenuto il matrimonio a tema Elvis Presley e dove si sono sposati anche Joe Jonas e Sophie Turner), e ha raccontato con precisione tutti i dettagli del matrimonio tra la supermodella britannica e l'attrice americana.

La cerimonia sarebbe stata privatissima e con un costo di 245 sterline (267 euro). Tra gli invitati ci sarebbero stati Charlize Theron e Joe Jonas e Sophie Turner, neo sposi con doppia cerimonia, una a Las Vegas e un'altra a Parigi. Dopo il fatidico sì, le due avrebbero posato per degli scatti a bordo di una romantica Cadillac rosa.

Quando è nato l'amore tra la Delevigne e la Benson

Cara Delevigne ha conosciuto Ashey Benson sul set della pellicola "Her Smell" nel 2018, ma solo nello scorso giugno ha ufficializzato il suo fidanzamento.

Insomma, un amore nato piano piano quello tra le due e che sta diventando sempre più intenso visto il loro affiatamento.