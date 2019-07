Tiziano Ferro, dopo tre anni di relazione, si è sposato a Sabaudia con il suo compagno Victor. Questi è un imprenditore americano 54enne di Los Angeles, che in passato ha lavorato come consulente del comparto marketing della Warner Bros, e che attualmente è proprietario (nonché direttore operativo) dell'agenzia di consulenza Levine Partners. Sono soltanto queste le informazioni relative al marito del cantante, anche perché quest'ultimo è sempre stato piuttosto riservato per quanto concerne la sua vita privata.

Tiziano Ferro è diventato famoso nel 2001 con la canzone "Xdono" che raggiunse i vertici delle classifiche europee e che fu seguita dal suo primo album in studio "Rosso relativo". Diventato un artista di successo, nel 2010 ha dichiarato pubblicamente la sua omosessualità. Nel 2017, come riportato dal programma La Vita in Diretta, il cantautore di Latina nel corso di un'intervista ha spiegato che prima di raggiungere la consapevolezza di essere gay ha dovuto attraversare una fase di "profonda sofferenza", aggiungendo che c'è stato anche un periodo della sua vita in cui ha pensato di "mollare tutto" perché provava disagio: "Avevo 25 anni, ero già conosciuto, facevo il mestiere che amavo ma non riuscivo ad avere le stesse esperienze dei miei coetanei.

Volevo aderire ad un modello di vita che non mi apparteneva".

Questa situazione è durata circa tre anni, durante i quali Tiziano Ferro ha anche frequentato delle donne, pensando che fosse la strada giusta: "Sono arrivato tardi a capire di essere gay". Tra le sue affermazioni più significative c'è sicuramente la seguente: "La liberazione più grande è stata poter parlare con le persone che mi sono più vicine, con mio padre, la mia famiglia, gli amici, il resto è venuto naturale".

La sua prima storia importante è durata quattro anni e, dopo aver provato l'esperienza della convivenza, è tornato nuovamente ad essere single. Da allora è passato del tempo fino a quando ha conosciuto l'amore della sua vita, Victor, con cui, dopo tre anni di relazione, ha deciso di convolare a nozze.

Alla cerimonia tenutasi a Sabaudia erano presenti anche i genitori del cantante. Ferro, tramite il suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto insieme al neo-marito, accompagnata dalla scritta: "La vita e le sue imprevedibili e meravigliose svolte. Non vedo l'ora di raccontarvi questa ennesima storia di gioia e celebrazione dell'amore".

Un matrimonio italo-americano

Domenica 14 luglio, intorno alle ore 18, in una villa di Sabaudia, alla presenza di una quarantina di amici, Tiziano Ferro si è sposato con il compagno Victor, e dopo la cerimonia sono scattati i festeggiamenti con una cena blindatissima. Il cantante si è presentato alla cerimonia con indosso un abito grigio, mentre l'imprenditore statunitense con un abito blu. Piuttosto curiosa la scelta dei neo-sposi di indossare delle fedi con date diverse: il cantautore ha scelto la data americana, mentre l'imprenditore quella italiana.

La coppia, infatti, si era già unita in matrimonio in gran segreto a Los Angeles il 25 giugno, dunque ha deciso di celebrare le nozze in due occasioni: la prima in stile statunitense, la seconda in stile italiano. Inoltre hanno chiesto agli invitati di non fare nessun dono, ma di effettuare delle donazioni che poi Tiziano e Victor hanno provveduto a devolvere ad un centro di salvataggio per cani che Allen supporta da tempo, e al reparto oncologico dell'ospedale di Latina.

Tiziano Ferro, in un'intervista a Vanity Fair, ha confessato che: "Il matrimonio è una cosa sconvolgente per la vita di una persona. Io ho voluto farlo perché vivo in un mondo in cui ci si dimentica delle cose importanti, ci si dimentica della felicità. Ci si dimentica anche del fatto che abbiamo molte cose belle tra le mani". Infine, sulla scelta di rivelare pubblicamente delle sue nozze ha affermato: "Victor entra a far parte della mia famiglia e questa è una verità che non si può tacere. Sento il bisogno di raccontare al mondo che c'è questa persona e che mi ha migliorato come essere umano".