Non si sa molto della vita privata di Camilla Filippi, l'attrice bresciana interprete di molte fiction e film di successo tra cui la nota serie televisiva di Rai1 "Tutto può succedere". Camilla si è sempre dimostrata piuttosto riservata e non ha mai voluto far trapelare troppo della sua intimità, ma nei giorni scorsi ha deciso di lasciarsi andare annunciando le nozze con il regista Stefano Lodovichi.

Camilla Filippi e il matrimonio con Lucio Pellegrini

Camilla Filippi nasce a Brescia nel 1979, ma ben presto si trasferisce a Roma per coltivare la passione della recitazione, inizia infatti a recitate giovanissima, prendendo parte a film di successo come "Compagni di scuola", "Tutti pazzi per amore","La meglio gioventù", "Tutto può succedere" e "Il silenzio dell'acqua". È proprio durante il suo lavoro di attrice che incontra quello che poi diventerà suo marito, Lucio Pellegrini: i due costruiscono insieme una famiglia che si allarga con l'arrivo dei due figli Bernardo e Romeo, con i quali si definisce essere una madre severa, al contrario del marito.

Il matrimonio tra i due però finisce ed essi hanno iniziato a non comparire più insieme su Instagram, piattaforma che spesso Camilla utilizza per condividere con i suoi fan momenti della sua giornata lavorativa e non.

Dalla fine del matrimonio con Pellegrini alla relazione con Stefano Lodovichi

Dopo la fine del matrimonio con Lucio Pellegrini l'attrice bresciana intreccia una relazione con un altro regista: Stefano Lodovichi, nato a Grosseto nel 1983.

I due più volte si ritrovano a lavorare insieme, dapprima nel lungometraggio "In fondo al bosco" e poi ne "Il processo", fiction che andrà in onda il prossimo autunno su Canale5 e che vedrà come protagonista Vittoria Puccini. È anche grazie a queste collaborazioni professionali che i due consolidano ancora di più la loro relazione fino ad arrivare a prendere l'importante decisione di convolare a nozze e diventare marito e moglie.

Una scelta ben ponderata anche per via del precedente matrimonio della Filippi e della presenza dei due figli di lei.

Nonostante l'attrice si sia sempre dimostrata restia nel condividere la propria vita privata con il grande pubblico, questa volta non è riuscita a contenere la propria felicità e ha deciso di rendere partecipi i suoi sostenitori mostrando su Instagram l'emozionante momento della scelta dell'abito, a cui era presente anche la collega e amica Esther Elisha (compagna di set in "Tutto può succedere").

La notizia ha colto di sorpresa i fan che si sono però dimostrati subito felici per Camilla, congratulandosi con i due futuri sposi. Tra i tanti commenti non è mancato chi ha osato di più chiedendo come sia avvenuta la proposta di matrimonio, ma in questo caso la Filippi si è mostrata irremovibile e ci ha tenuto a precisare che è bene che certe cose continuino a rimanere private, nonostante lei sia un personaggio pubblico.

Ma non è tutto, perché proprio oggi Camilla ha voluto pubblicare sulla sua pagina Instagram un nuovo post in cui aggiorna i fan sui preparativi del matrimonio. Per quanto riguarda la data delle nozze, quella è ancora top secret e nell'attesa che venga rivelata non ci resta che continuare a seguire Camilla e il suo #disagiodellasposa, come ama chiamarlo lei.