Nell'ultima settimana di programmazione di Un posto al sole, prima della pausa estiva, verrà dato ampio spazio al personaggio di Renato Poggi. In una storyline che si preannuncia dai toni molto divertenti l'uomo inizierà ad interessarsi ad un'altra misteriosa donna. Nel frattempo ci sarà una piacevole novità per Cerruti mentre Alberto Palladini scoprirà la vera identità di Arturo Addenzio. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Upas che andranno in onda dal 5 al 9 agosto.

Nuova fiamma per Renato

Nei prossimi episodi di Un posto al sole Renato Poggi (Marzio Honorato) sarà coinvolto in una storyline decisamente insolita che lo porterà ad essere attratto da un'altra donna. L'uomo, dopo aver rifiutato di accompagnare Nadia (Magdalena Grochowska) al mare, cercherà di rimediare ai suoi errori ma i suoi maldestri tentativi finiranno per sortire l'effetto opposto peggiorando non poco la situazione.

In seguito gli eventi precipiteranno poiché l'uomo incontrerà inaspettatamente un'altra donna ed inizierà ad apprezzarne le qualità. Non ci è dato sapere chi sia questa misteriosa figura femminile, ma a quanto pare sono da escludere donne del passato di Renato. Di conseguenza non ci sarà nessun ritorno di fiamma con Giulia (Marina Tagliaferri) né tanto meno verranno richiamati personaggi ormai usciti dal cast.

Detto questo resta da capire se Renato si invaghirà di un nuovo personaggio o di qualcuno che lui ha già avuto modo di apprezzare per le proprie doti e la femminilità e verso il quale non ha mai nascosto di provare stima e interesse.

Una piacevole sorpresa per Cerry

Cerruti (Cosimo Alberti) ha sempre avuto una passione per Michele Saviani (Alberto Rossi), tuttavia tale amore, non corrisposto finora, gli ha solo causato sofferenze.

Questa settimana Salvatore avrà modo di riscattarsi in amore ma purtroppo sprecherà un'occasione unica per realizzare il suo sogno. Tuttavia pare che per il simpatico Cerry le cose inizieranno a cambiare in meglio. Infatti, il destino avrà in serbo per lui una piacevole sorpresa che potrebbe cambiare finalmente la sua vita.

Alberto scoprirà la verità su Arturo

Alberto Palladini (Maurizio Aiello), per puro caso, si troverà a scoprire cosa lega Marina (Nina Soldano) e il suo anziano giardiniere.

Venuto a conoscenza del fatto che Arturo (Massimiliano Jacolucci) sia il padre della Giordano, Alberto inizierà pensare a quale possa essere il modo migliore per sfruttare tale informazione a proprio vantaggio ed ottenerne il maggiore guadagno possibile. Marina finora ha cercato di tenere Alberto fuori da questa storia ma a questo punto il loro scontro sarà inevitabile...