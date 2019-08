Daniele Dal Moro continua ad essere uno dei protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello maggiormente discussi dal pubblico social. Complice la sua storia d'amore con Martina Nasoni, nata all'interno della casa più spiata d'Italia, Daniele ha attirato un bel po' di critiche e anche in questi ultimi giorni si sta parlando di lui, complice il triangolo che si sarebbe formato tra lui, la Nasoni e Erica Piamonte, un'altra concorrente dell'ultima edizione del GF condotto da Brabara D'Urso.

Complici le dichiarazioni di Erica che non sono piaciute ai fan di Martina, in queste ore Daniele si è ritrovato al centro di un vortice social e ha duramente sbottato contro i suoi seguaci definendoli dei 'folli'.

Le accuse a Daniele, Erica e Martina dopo il Grande Fratello

Nel dettaglio, infatti, si è visto che la storia d'amore tra Daniele e Martina nata all'interno della casa più spiata d'Italia non è durata tantissimo e pochi mesi dopo i due hanno comunicato la loro rottura definitiva.

In una chat con un fan, la bella Erica ha detto la sua su questo addio, dichiarando che Daniele non provava dei sentimenti forti nei confronti di Martina e che per questo motivo ha preferito mettere la parola fine a questa relazione. Dichiarazioni che hanno scatenato l'ira dei fan della Nasoni, i quali in queste ultime ore hanno bombardato di messaggi su Instagram Erica, chiedendole spiegazioni e insinuando che tra lei e Dal Moro possa esserci un flirt in corso.

La prima a fare un po' di chiarezza su questa intricata vicenda è stata proprio Erica, la quale ha risposto alle domande dei fan sui social, dicendo che lei e Daniele non hanno litigato per mezzo di quella chat. La ragazza ha proseguito dicendo che lei non si è mai nascosta dietro un dito e che ha sempre detto in faccia ciò che pensa, ecco perché anche a Daniele ha sempre detto il suo pensiero sulla love story con la Nasoni. ''Sono accusata di robe assurde da mesi'', ha proseguito la ragazza sui social.

La verità di Daniele Dal Moro: 'Siete dei folli'

E poi ancora, qualche ora dopo, è arrivato anche lo sfogo da parte di Daniele Dal Moro che ha voluto mettere in chiaro alcune cose. L'ex protagonista del Grande Fratello ha sbottato contro i fan esordendo con ''siete dei folli'' e aggiungendo che si è trovato Instagram invaso di messaggi da parte dei fan di Erica che chiedevano di difenderla e da parte dei fan di Martina che lo accusavano di essere un "uomo di mer...".

Il ragazzo a quel punto ha detto che, se in queste settimane non ha più parlato dell'accaduto, è soltanto perché ha capito che l'unica cosa giusta da fare è restare in silenzio. ''Tanto avete sempre qualcosa da dirmi'', ha proseguito Daniele piuttosto irritato sui social.