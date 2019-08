La notizia era nell'aria da settimane ma sarà nelle puntate de Il Segreto in onda dal 2 al 6 settembre in Spagna che avverrà il tanto atteso ritorno di Alfonso ed Emilia Casteneda nelle trame della telenovela. La coppia si rivedrà a Puente Viejo in un momento particolarmente complicato per Maria, costretta ad affrontare l'ennesimo intrigo di Fernando Mesia. Quest'ultimo, infatti, ha rapito Beltran ed Esperanza e ha tentato anche di sottrarre Camelia ai suoi genitori.

Ma se la figlia di Matias e Marcela verrà salvata dall'eroico intervento del nonno Paco, che purtroppo morirà, più complicato sarà il salvataggio dei figli di Maria. Insieme ai graditi arrivi, sarà nell'aria anche una partenza illustre ovvero quella di Lola e Prudencio dopo il loro matrimonio. E lo stesso Don Berengario deciderà di andarsene per realizzare il loro sogno d'amore.

Anticipazioni Il Segreto: Alfonso ed Emilia tornano a casa

La fine dell'undicesima stagione de Il Segreto è ormai alle porte e con essa anche il salto temporale di cinque anni previsto per la dodicesima.

Tale novità sancirà l'uscita di scena di diversi personaggi noti, il ritorno di altri e soprattutto l'ingresso di volti del tutto inediti nelle trame della telenovela. Tra i graditi ritorni ci sarà quello di Alfonso ed Emilia, che si rivedranno a partire dalle puntate in onda dal 2 al 6 settembre. La coppia aiuterà Maria nelle ricerche di Beltran ed Esperanza, in precedenza rapiti da Fernando Mesia.

Grazie al loro eroismo e all'intervento del sottosegretario García-Morales, i due bambini verranno trovati sani e salvi e riportati alla Casona. Fernando, invece, riuscirà a fuggire per l'ennesima volta. Sarà proprio ai genitori che Maria spiegherà di voler tornare a Cuba con i figli, nella speranza di poter recuperare il rapporto con Gonzalo. Nella famiglia Castaneda si piangerà la morte di Paco, il papà di Marcela che con il suo gesto eroico salverà Camelia dalle grinfie del Mesia.

Trame spagnole Il Segreto: Berengario ama Marina e lascia l'abito talare

Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana segnalano la clamorosa decisione di Don Berengario: consapevole dei suoi sentimenti per Marina, la donna di cui era già innamorato prima di prendere i voti, il sacerdote deciderà di lasciare l'abito talare e cominciare una nuova vita lontano da Puente Viejo. La coppia potrà così cercare insieme la figlia Esther, sparita dopo avere sottratto del denaro al padre.

L'addio è nell'aria anche per Prudencio e Lola: la coppia si è recentemente sposata ma la prossima settimana dovrà fare i conti con le pressioni di un usuraio. Il trasferimento potrebbe essere l'unica possibilità per evitare negative ripercussioni. Per tale motivo, Saul chiamerà il fratello e gli proporrà di raggiungere lui e Julieta nella loro nuova casa alle porte di Roma.