Uomini e donne sta per riaprire ufficialmente i battenti con la nuova edizione del dating-show che dovrebbe tornare in onda su Canale 5 a partire da lunedì 16 settembre alle 14:45. In questi giorni sono state registrate le prime puntate del programma: ieri pomeriggio, 30 agosto, sono tornati in studio i protagonisti del Trono Over, capitanati dalla dama torinese Gemma Galgani, ormai diventata una delle protagoniste indiscusse del programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Dunque anche quest'anno Gemma ci sarà, e fin dalla prima puntata sarà al centro di accesi confronti con Barbara De Santi e la sua acerrima rivale Tina Cipollari.

Ritorna Gemma Galgani a Uomini e Donne ed è subito scontro in studio con Tina e Barbara

Gli spoiler che arrivano dalla registrazione di Uomini e Donne Trono Over del 30 agosto rivelano che Maria De Filippi ha dato ampio spazio al ritorno in studio di Gemma, mostrando al pubblico dei filmati che hanno evidenziato come la dama torinese ha trascorso l'estate tra vacanze, balli e divertimenti.

Non sono mancate, ovviamente, le critiche da parte di Tina Cipollari, infatti fin dalla prima puntata le due protagoniste di Uomini e Donne hanno dissotterrato i vecchi rancori che avevano accantonato per la stagione estiva. Insomma, si prevede una nuova edizione a dir poco scoppiettante per le due storiche antagoniste.

Le anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News sulla prima registrazione della versione over del programma di Canale 5 rivelano che la dama torinese è stata al centro anche di un'accesa lite con Barbara De Santi. Gemma, infatti, ha accusato la sua rivale di guadagnare soldi senza lavorare.

Immediata la reazione dell'insegnante lombarda, la quale ha replicato all'attacco della Galgani dicendo che proprio lei non dovrebbe parlare poiché percepisce già la pensione. "Parli te che prendi la pensione e ti lamenti pure", avrebbe detto Barbara in studio.

Due nuovi cavalieri per Gemma Galgani

Dagli spoiler della prima puntata del Trono Over si apprende anche che per Gemma sono arrivati due nuovi cavalieri che hanno chiesto espressamente alla redazione di poterla conoscere e frequentare.

Trattasi di Pippo e Crispino, i quali sarebbero seriamente intenzionati a conquistare il cuore dell'ambita dama.

Niente da fare, invece, per il ritorno di Giorgio Manetti: l'ex fidanzato della Galgani non tornerà in trasmissione proprio come ha anticipato in una recente intervista, nella quale ha detto che ormai considera chiusa l'avventura a U&D, aggiungendo al contempo che presto sarà protagonista di un nuovo progetto televisivo di cui per il momento non ha fornito ulteriori dettagli.