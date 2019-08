Il Grande Fratello 16 si è concluso ormai da diversi mesi, ma nonostante ciò alcuni ex protagonisti del reality show continuano ad essere al centro gossip. Tra questi vi è indubbiamente Daniele Dal Moro, il quale si è ritrovato nel bel mezzo di una serie di polemiche per un presunto triangolo sentimentale che riguarderebbe anche Erica Piamonte e Martina Nasoni.

Tutto è partito da un'affermazione della 31enne toscana che, rispondendo ad alcune domande dei fan sul suo rapporto con Daniele, ha detto che a suo parere il veronese non ha mai nutrito dei sentimenti profondi nei confronti della vincitrice del GF.

Ovviamente questa dichiarazione ha destato la curiosità dei follower, alcuni dei quali hanno chiesto a Erica se per caso avesse litigato con Dal Moro a causa di quanto rivelato in chat. La diretta interessata ha replicato dicendo di non aver mai avuto alcuna discussione con l'imprenditore veneto: "Ho sempre detto quello che penso su questa storia - ha chiarito la Piamonte - Anche Dani ha sempre saputo tutto quello che penso chiaramente".

A questo punto le critiche si sono abbattute proprio su Daniele Dal Moro. Questi, su Instagram, ha riportato di essere stato preso letteralmente d'assalto dalle fan di Erica e Martina tramite le direct sul social network. I sostenitori della Piamonte l'avrebbero accusato di non essere mai intervenuto in sua difesa, mentre quelli della Nasoni lo hanno attaccato per lo stesso motivo, aggiungendovi però anche degli insulti.

A questo punto il modello 29enne si è lasciato andare ad un duro sfogo, dicendo: "Siete dei folli".

Il terzo classificato al GF16 ha chiarito che ha preferito rimanere in silenzio sulla vicenda, perché qualunque cosa avrebbe detto sarebbe stata oggetto di ulteriori critiche. Inoltre, lanciando una sorta di provocazione, ha aggiunto che invece di perdere del tempo con tutte queste chiacchiere, preferisce di gran lunga andare in palestra. Infine, rispondendo con ironia ai follower che lo incalzavano con domande sulle due ragazze, ha affermato: "Non sono né da Erica né da Martina".

Messaggio criptico di Daniele: 'Ho il cuore come il ghiaccio'

Daniele Dal Moro con i post che solitamente pubblica su Instagram continua a stuzzicare i suoi fan. Accanto ad uno dei suoi ultimi scatti, ad esempio, ha scritto: "Scusa ma lo so perché ti piaccio. Ho la testa calda ma il cuore come il ghiaccio". Finora non è stato chiarito a chi fossero rivolte queste parole, anche perché il giovane continua a ribadire di essere single.

Difatti pare che la sua ultima frequentazione sia stata proprio quella con Martina Nasoni.

In questi ultimi giorni, invece, Daniele si è concesso una vacanza in Puglia con un amico. Martina, invece, è stata prima a Ischia insieme alle amiche Margherita Zanatta e Guendalina Canessa, e successivamente è andata a Napoli per incontrarsi con l'ex coinquilino ai tempi del Grande Fratello 16, Gennaro Lillio.