Nuovi colpi di scena attendono i fan di Bitter Sweet, Ingredienti d’amore, nei nuovi episodi in onda mercoledì 7 agosto a partire dalle 14.45 su Canale 5, dove Nazli e Ferit faranno credere a tutti di essersi riappacificati e fidanzati dopo i recenti dissapori causati dalla vicenda legata ad Asuman e ai documenti trafugati. I due, infatti, scenderanno a patti e decideranno di convolare a nozze, per fare in modo di ottenere l’affidamento del piccolo Bulut.

Una vera e propria messinscena che lascerà di stucco i due rivali Demet e Hakan che, a questo punto, avranno il timore di perdere le quote societarie del nipote.

Bitter Sweet, anticipazioni: Ferit e Nazli annunciano il fidanzamento

Gli spoiler sull’episodio in onda il prossimo 7 agosto, svelano che Nazli, dopo molto titubanze, deciderà di accettare la proposta di Ferit e scenderà a patti con lui per il bene di Bulut.

La giovane chef, infatti, non sopporta di vedere il bambino così triste e deciderà di assecondare l’Aslan nella battaglia per la custodia, facendo di tutto per strappare Bulut dalle grinfie di Hakan e Demet. Ferit e Nazli, a questo punto, si ritroveranno a studiare una versione credibile del loro ricongiungimento, dati gli attriti sorti tra i due a causa della vicenda legata alle foto rubate da Asuman.

I due, quindi, dovranno impegnarsi per far credere a tutti i loro conoscenti che si siano non solo riappacificati, ma pure fidanzati e prossimi alle nozze, senza destare il benché minimo sospetto.

Ferit e Nazli preparano le nozze

Il benessere del piccolo Bulut sarà la molla che unirà Ferit e Nazli, decisi più che mai a non far vivere il bambino con il presunto assassino dei suoi genitori. Sarà Ferit ad annunciare, alla stampa, il fidanzamento con Nazli e le imminenti nozze.

Gli spoiler riguardanti i nuovi episodi in onda il 7 agosto rivelano, inoltre, che proprio il giorno stabilito per la cerimonia nuziale, i due promessi sposi si ritroveranno a lavorare sino all’ultimo minuto. Nazli, poco prima di recarsi alla Villa, deciderà di passare dal pescivendolo per le ultime commissioni per il ristorante, non sapendo che proprio qui incapperà in uno spiacevole imprevisto che potrebbe far saltare la cerimonia.

Fiato sospeso, quindi, per i numerosissimi fan della soap turca, che si apprestano a scoprire se i due giovani protagonisti riusciranno a diventare marito e moglie per il bene di Bulut. Ricordiamo, inoltre, che questa settimana Bitter Sweet va in onda dalle 14.45 sino alle 16.40 circa su Canale 5, mentre sul sito Mediaset Play sono disponibili le puntate già trasmesse, oltre a diverse clip inerenti i momenti salienti di ogni episodio.