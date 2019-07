Le avventure di Nazli Piran e Ferit Aslan, protagonisti della nuova telenovela turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” il cui titolo originale è "Dolunay", stanno appassionando un gran numero di telespettatori. Finalmente nelle prossime puntate che dovrebbero andare in onda su Canale 5 verso la fine di agosto 2019, ci sarà un grande traguardo nel rapporto tra la cuoca e il ricco imprenditore. L’architetto e la sorella di Asuman, dopo essere diventati marito e moglie per il bene di Bulut, dimostreranno di amarsi.

Ferit non appena vedrà la Piran triste per via del loro finto matrimonio, non riuscirà più a nasconderle i suoi sentimenti, visto che le dirà di essere la donna più importante della sua vita. Nazli e l’Aslan dopo essersi baciati appassionatamente faranno l’amore per la prima volta.

Ferit chiede la mano di Nazli, Demet sequestra la cuoca

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi in Italia, molto probabilmente gli ultimi giorni del prossimo mese, dicono che Ferit, pur non avendo perdonato Nazli per non avergli detto che è stata Asuman a fotografare il documento del defunto Demir che ha consentito agli Onder di diventare i tutori legali di Bulut, deciderà di formare una famiglia con la cuoca.

Il ricco imprenditore quando si renderà conto che l’unico modo per ricongiungersi con suo nipote è quello di sposarsi, chiederà alla coinquilina di Fatos di diventare sua moglie. Purtroppo non si tratterà di una vera proposta di matrimonio ma di un patto, visto che l’Aslan proporrà a Nazli di convolare a nozze con lui per fargli ottenere la custodia del nipote. Quest’ultima dopo un’iniziale titubanza si adeguerà alla volontà del suo socio di lavoro per non far soffrire il minore.

Demet, ancora una volta, tenterà di impedire al suo ex fidanzato di essere felice al fianco della Piran, visto che sequestrerà la donna rinchiudendola in una cella frigorifera il giorno del suo matrimonio. Fortunatamente la chef, dopo essere stata messa in salvo da Deniz, pronuncerà il fatidico “sì lo voglio”.

Bulut viene affidato ai coniugi Aslan, scoppia la passione tra Ferit e la cuoca

L’Aslan riuscirà a portare al termine il suo obiettivo, dato che grazie all’unione coniugale con Nazli, vincerà finalmente la sentenza in tribunale, ma a far prendere la scelta decisiva al giudice sarà la testimonianza di Deniz.

Quest’ultimo, pur essendo ancora innamorato della cuoca, volterà le spalle a Demet e Hakan, riuscendo a convincere il magistrato ad affidare il nipote Bulut a Nazli e Ferit. Successivamente la cuoca farà fatica a nascondere la sua sofferenza al marito a causa del loro accordo pre-matrimoniale, quando la sorprenderà intenta a pulire una teiera. Il ricco imprenditore dimostrerà che ciò che c’è tra lui e la Piran non è affatto una messinscena, baciandola con molto trasporto.

A quel punto l’Aslan guarderà negli occhi la sorella di Asuman, e dopo averle accarezzato il viso con le mani le dirà che tutto quello che hanno vissuto è reale. Lo zio di Bulut farà una vera dichiarazione d’amore alla cuoca, infatti oltre a dirle che nella sua mente e nel suo cuore c’è sempre stata lei, affermerà di amarla tanto. Infine Ferit e Nazli si lasceranno andare l’uno nelle braccia dell’altra, e trascorreranno la tanto attesa notte di passione.