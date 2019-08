Una nuova e avvincente puntata della soap Una vita attende i fan della tele novela iberica nella giornata di mercoledì 7 agosto, a partire dalle 13,40 su canale 5 e dove, stando alle anticipazioni, vedremo che il colonnello Valverde, dopo aver tentato il suicidio, riceverà una missiva dalla figlia Elvira. Inigo e Leonor intanto, non cederanno al ricatto di Pena, il quale si dichiarerà innamorato di Flora al solo scopo di ottenere il suo sostegno.

Blanca nel frattempo, riuscirà a mettere le mani sulla lettera misteriosa scritta dalla madre Ursula e scoprirà l’indirizzo del misterioso dottor Pallero, mentre nel quartiere arriva Lucia, la cugina di Celia e che farà ben presto amicizia con Samuel.

Una vita trama del 7 agosto: Leonor e Inigo non cedono al ricatto di Pena, l’arrivo di Lucia

Dopo essere stato smascherato da Inigo e Flora davanti a tutti gli abitanti del quartiere, Pena teme la vendetta dell’uomo indiano che lo accusa del furto di una preziosa statuetta.

Al fine di ottenere l’appoggio dei suoi amici, l’uomo arriverà a ricattare Leonor e Inigo, dopo averli sorpresi in teneri atteggiamenti. I due innamorati però non cederanno al suo ricatto e il vero Cervera si ritroverà a dichiarare il suo amore per Flora, al solo scopo di ottenere la sua fiducia e il suo appoggio. A casa del colonnello Valverde intanto, dopo il dramma sfiorato con il tentato suicidio, farà ritorno Silvia, la quale porterà ad Arturo una lettera di Elvira.

La donna sarà ancora all’oscuro di quanto sta accadendo al suo amato e solo con la messa in onda delle prossime puntate potremo sapere se Arturo le confesserà la verità.

Una vita, spoiler: Blanca trova la lettera di Ursula, continua il doppio gioco di Samuel

Se a casa Valverde si sta vivendo un dramma, anche dagli Alday il clima sarà particolarmente teso. Blanca e Diego infatti, stanno facendo di tutto per ritrovare il figlio Moises e, consapevoli che dietro tutto ci sia lo zampino di Ursula, faranno di tutto per farla pagare alla dark lady.

Diego infatti, si sarà convinto che l’unico modo per contrastare la matrigna sia quello di far intervenire il padre Jaime e, per tale motivo, ha chiesto l’aiuto di Samuel per poterlo rintracciare. Diego non sa che il padre è morto per mano proprio del fratello, il quale continuerà a fingere di volerlo aiutare. Grazie all’aiuto di Carmen, Blanca riuscirà a mettere le mani su una lettera scritta in gran segreto da Ursula ed indirizzata ad un certo dottor Pallero.

Leggendo la missiva, la giovane Dicenta scoprirà l’indirizzo del medico e penserà che questi, possa fornirle un indizio per ritrovare il figlioletto Moises. Intanto la nuova arrivata Lucia, sembrerà fare subito amicizia con Samuel.

Questo e molto altro nel doppio appuntamento di mercoledì 7 agosto a partire dalle 13,40 su canale 5, dove i fan di Una Vita potranno scoprire tutte le novità riguardanti gli abitanti di Acacias.