Nuove ed avvincenti puntate di 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' attendono i numerosissimi fan nella settimana che va dal 2 al 6 settembre, dove Ferit e Nazli riusciranno finalmente a confessare i propri sentimenti. Il tutto, come rivelano le anticipazioni, avverrà fuori città e dopo che la Pinar sarà fuggita per riflettere sugli ultimi avvenimenti. Sarà Ferit a scoprire dove si trova la moglie e a raggiungerla, passando con lei momenti di grande complicità. Asuman nel frattempo, si metterà nuovamente nei guai e verrà salvata giusto in tempo da Deniz.

Bitter Sweet, trame al 6 settembre: Asuman litiga con Nazli e si mette nei guai

Le anticipazioni sulle puntate in onda la prossima settimana su Canale 5, rivelano che Asuman chiederà un prestito a Deniz per saldare il suo debito con l'università. Nazli, venuta a sapere del fatto, si infurierà con la sorella e, stanca della situazione, deciderà di allontanarsi dalla città, rifugiandosi in campagna.

Asuman, inoltre, pur di ridare il denaro a Deniz, deciderà di lavorare per un uomo losco, le cui intenzioni saranno poco chiare. Sarà grazie all'intervento di Deniz che la più della Pinar riuscirà a liberarsi dalle grinfie dell'uomo.

Trame dal 2 al 6 settembre: gli Aslan si parlano a cuore aperto

Molte le emozioni che coinvolgeranno i telespettatori nella settimana che va dal 2 al 6 settembre dove vedremo che Ferit riuscirà a scoprire dove si trova la moglie.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

L'uomo, quindi, raggiungerà Nazli in campagna e qui i due passeranno una piacevole giornata insieme. I due, intenti a raccogliere funghi, si accorgeranno di essersi persi e decideranno di passare la notte in uno chalet disabitato. I coniugi riusciranno finalmente a parlarsi a cuore aperto, confessando i loro sentimenti. Intanto, Hakan cercherà di tendere una trappola ad Asuman, in modo da avere una carta da giocare e poter ricattare la sorella maggiore.

Anche Demet non starà con le mani in mano e ricatterà a sua volta il marito, minacciando di denunciarlo alla polizia per l'omicidio dei genitori di Bulut. Mentre Nazli e Ferit decideranno di passare una giornata tutta per loro, la madre dell'Aslan si trasferirà a casa del figlio per conoscere meglio la nuora. Qui giungerà a sorpresa proprio l'Onder, in cerca di Nazli e si stupirà di vedere invece la signora Leman, con la quale il clima si farà particolarmente teso.

Questo è molto altro nelle nuove puntate di Bitter Sweet in onda da lunedì 2 a venerdì 6 settembre su Canale 5, nel consueto orario delle 14;45 circa. Ricordiamo, inoltre, che sul sito Mediaset Play sono disponibili gli episodi già trasmessi oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.