Siamo alle anticipazioni dei prossimi giorni per quanto riguarda Il Segreto, la soap più seguita dei canali Mediaset e che ha ripreso lunedì a trasmettere le sue puntate dopo la pausa di agosto. Già domani Fernando e Francisca cercheranno di corrompere Roberto offrendogli dei soldi, ma il ragazzo reagirà in maniera inconsueta. Poi Carmelo temerà che Don Berengario riveli alla polizia del loro crimine ed invierà Julieta per fermarlo. Fe è pronta a lasciare Puente Viejo, ma confiderà a Mauricio di non volersene andare senza di lui.

Francisca e Fernando tentano di corrompere Roberto e le altre anticipazioni del 29 agosto

Fernando e Francisca, per motivi diversi, sono sempre più infastiditi della vicinanza tra Maria e Roberto. Arriveranno quindi ad offrigli dei soldi perchè lui lasci la villa, ma Roberto, pur non rifiutando davanti a loro, racconterà tutto a Maria, la quale si arrabbierà moltissimo.

Fe intanto è pronta a partire, ma vuole portare con sé Mauricio che però nicchia sulla possibilità di lasciare per sempre la sua padrona Francisca.

Carmelo infine chiederà a Iulieta di parlare con Don Berengario per evitare che lui confessi il loro misfatto.

Il Segreto, anticipazioni del 30 agosto: Roberto si prende gioco di Francisca e Fernando

La trama dell’episodio di venerdì 30 agosto 2019 ci mostrerà Elsa prendere le difese di Alvaro dalle dure accuse di Isaac, mentre Fernando e Francisca metteranno sotto pressione Roberto per costringerlo ad accettare la loro offerta.

Alvaro negherà le accuse dell'investigatore di Isaac: nessuna donna si è uccisa per causa sua ed Elsa tornerà a credergli ed a concedergli la propria fiducia.

Fernando e Francisca spingeranno Roberto ad accettare la loro offerta di denaro, in modo che lasci per sempre Maria e la villa. Francisca addirittura alzerà l'offerta, ma Roberto non solo rifiuterà, bensì confesserà ai due di aver acquistato la banca dove Francisca tiene conservati i suoi soldi.

Nel frattempo, Fe dovrà affrontare una crudele realtà: Mauricio non andrà insieme a lei verso l'America.

Il Segreto, anticipazioni 2 Settembre

Julieta e Carmelo riusciranno a convincere Don Berengario che la cosa più giusta da fare sia rispettare il patto del silenzio legato alle morti di Eustaquio e Lamberto Molero. Don Berengario sembrerebbe disposto a tacere, ma il suo stato d'animo continua a rappresentare una preoccupazione per don Anselmo, che lo vede sempre più afflitto.

Alvaro spiegherà ad Elsa che Chiara, la sua ex fidanzata, è morta suicida, anche se i genitori della ragazza hanno evitato di raccontarlo in giro per poterla seppellire cristianamente.

La donna si fiderà completamente delle spiegazioni del medico.