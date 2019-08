Le vicende della soap opera di origini turche Bitter Sweet - Ingredienti d’amore faranno compagnia al pubblico anche la prossima settimana. Gli spoiler delle nuove puntate annunciano che finalmente ci sarà la resa dei conti tra Demet e il marito Hakan Onder. La diabolica donna dirà al losco imprenditore di avere tra le mani la prova per dimostrare alla giustizia la sua colpevolezza con la morte dei genitori di Bulut, ovvero la registrazione in cui ammette i suoi delitti.

Il malvagio uomo pur essendo stato messo alle strette dalla moglie, tramerà alle spalle di Nazli Piran per raggiungere i suoi loschi scopi, visto che studierà una tattica per poter ricattare la cuoca. Il cognato di Deniz, dopo aver teso un terribile tranello ad Asuman, si recherà alla villa di Ferit e Nazli, ma invece della coppia troverà la signora Leman.

Asuman si caccia nei guai, Demet affronta il marito

Le anticipazioni settimanali dello sceneggiato Dolunay, precisamente degli episodi dal 66 al 70 in onda da lunedì 2 a venerdì 6 settembre 2019, segnalano che Ferit dopo aver assunto nella sua azienda Pelin, arriverà in ritardo all’importante intervista organizzata al ristorante con Nazli e Manami.

La cuoca si arrabbierà con la sorella Asuman per aver fatto pagare la sua rata scolastica a Deniz. A seguito della pesante lite, la Piran stremata dagli ultimi avvenimenti deciderà di andarsene da Istanbul per qualche giorno per stare da sola. Asuman, per ridare al musicista i soldi che le ha dato in prestito, accetterà di lavorare per un losco individuo poco affidabile conosciuto in un locale, finendo per cacciarsi di nuovo nei guai.

La giovane rischierà di essere abusata da un certo Muzzaffer, ma per fortuna il molestatore non riuscirà nel suo intento grazie a Deniz che lo fermerà in tempo. Nel frattempo l’Aslan dopo essere riuscito a scoprire grazie alla signora Ikbal che sua moglie si trova in montagna da suo zio, deciderà di raggiungerla. Ferit e Nazli durante la giornata trascorsa in campagna si riconcilieranno dimenticando i loro dissapori.

Intanto Demet avendo con sé la registrazione audio compromettente per poter incastrare Hakan, lo affronterà dicendogli di essere disposta a denunciarlo come mandante della morte di Demir e Zeynep.

Hakan prepara un piano per ricattare Nazli, Leman si stabilisce a casa del figlio

I coniugi Aslan, dopo aver raccolto delle castagne durante la passeggiata nel bosco, si accorgeranno di essersi persi poiché non riusciranno più a trovare la strada di ritorno.

A quel punto la cuoca e l’architetto si imbatteranno in una casa disabitata, e non avendo altra scelta decideranno di passarci la notte. Ferit e Nazli finalmente dopo aver parlato a cuore aperto dichiarandosi i sentimenti reciprochi, si lasceranno andare alla passione. Nel contempo Pelin e Deniz metteranno zizzania, visto che incontreranno la signora Leman in due momenti diversi e la faranno dubitare.

L’anziana donna inizierà a sospettare che il matrimonio di suo figlio con la chef, essendo stato celebrato in fretta, sia tutto una montatura. Successivamente l’Onder deciso a riottenere la custodia di Bulut, preparerà una trappola per Asuman, con l’intento di poter tenere in pugno Nazli. Il vero obiettivo del losco imprenditore sarà quello di distruggere le nozze degli Aslan, per poter rimettere piede alla Pusula Holding. Leman si stabilirà a casa di Ferit e Nazli con la scusa di voler passare del tempo con il nipote Bulut. In realtà la madre dell’architetto vorrà conoscere meglio sua nuora. Il marito di Demet dopo aver cercato invano la sorella di Asuman, si recherà alla villa in cui vive la donna da quando si è sposata e rimarrà sorpreso. Il malvagio uomo si troverà faccia a faccia con Leman, e la situazione non sarà affatto piacevole. I coniugi Aslan non appena ritorneranno nella loro casa, si vedranno costretti a fare i conti con l’invadente Leman.