Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, lo sceneggiato di Canale 5 ambientato in un paesino del nord della Spagna. Nelle puntate spagnole, trasmesse attualmente sull'emittente Antena 3, Fernando Mesia si renderà protagonista di due orribili omicidi. Il figlio di Olmo, infatti, porrà fine alla vita di Meliton Melquiades e poi di Paco Del Molino, il padre di Marcela che perirà per difendere la piccola Camelia.

Il Segreto: Fernando non è morto

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate in onda tra fine agosto - inizio settembre sull'emittente Antena 3 annunciano un nuovo terribile colpo di scena dopo la morte di Meliton. I telespettatori spagnoli, infatti, dovranno dire addio anche a Paco Del Molino, il padre di Marcela nella settimana dal 2 al 6 settembre in Spagna. Tutto inizierà precisamente quando Fernando deciderà di sequestrare Maria Castaneda all'interno di un monastero abbandonato.

Se la nipote di Donna Francisca riuscirà miracolosamente a salvarsi, il Mesia sarà dato per morto. In realtà l'uomo è ancora vivo e tornerà più vendicativo di prima per ultimare il suo piano contro gli abitanti di Puente Viejo.

Meliton viene ucciso sulle montagne

Il figlio di Olmo ucciderà Meliton dopo averlo aggredito sulle montagne dove si era recato a fare delle indagini su una precedente imboscata subita da Severo, Carmelo e Mauricio.

Proprio questi ultimi capiranno che il Mesia è ancora vivo dall'iniziale del suo nome comparso sulla roccia dove era appoggiato il corpo esanime di Melquiades. Un'ipotesi che troverà fondamento quando il cattivone prenderà in ostaggio i figli di Maria, Esperanza e Beltran e la famiglia Castaneda compresa la piccola Camelia.

Il Mesia uccide Paco Del Molino

Gli spoiler spagnoli de Il Segreto, in onda dal 2 al 6 settembre su Antena 3, svelano che Fernando commetterà un nuovo omicidio nei confronti di un personaggio amatissimo dello sceneggiato come segnalato dai maggiori portali spagnoli.

In particolare i seguaci assisteranno alla drammatica uscita di scena di Paco Del Molino, il nonno della piccola Camelia che perderà la vita in una drammatica circostanza.

Il padre di Marcela, infatti, non esiterà a gettarsi contro Fernando quando capirà che ha intenzione di rapire la sua adorabile nipotina. Purtroppo l'anziano avrà la peggio tanto da morire tra le braccia di sua figlia. Una scena che emozionerà tutti gli spettatori e che andrà in onda in Spagna lunedì 2 settembre.Gli spoiler non forniscono ulteriori dettagli sul destino della figlia dei Castaneda che resterà incerto.

Infatti potrebbe essere lo stesso rapita dal Mesia o ritornata indenne tra le braccia dei suoi genitori. Tuttavia per vedere queste puntate inedite dovremo attendere l'inizio del 2020 a causa della distanza temporale tra la Spagna e Canale 5.