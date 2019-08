Nuovo spazio dedicato alle novità su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), la Serie TV rivelazione di questa estate italiana. Nelle prossime puntate, Asuman Piran vittima di sensi di colpa nei confronti della sorella deciderà di porre fine alla sua vita gettandosi da una palazzina, se Deniz Kaya non decidesse di intervenire.

Bitter Sweet: Hakan ricatta Nazli a causa della sorella

Le nuove anticipazioni di Bitter Sweet sulle puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 si concentrano su Asuman, una delle protagoniste assolute dello sceneggiato.

Tutto inizierà con precisione quando Hakan cercherà di distruggere il matrimonio tra Nazli e Ferit. Per fare ciò, il cattivone entrerà in possesso di un video con il quale ricatterà la cuoca, dove si vede sua sorella sparare a Muzaffer, un complice del marito di Demet che aveva tentato di usarle violenza. Di conseguenza, l'Onder si presenterà nel ristorante dove intimerà alla Piran di mettere fine alle nozze con l'Aslan se non vuole che il video sia recapitato alla polizia. Una modo per riprendere Bulut sotto le sue ali ed entrare in possesso delle azioni della Pusola Holding.

Asuman vuole porre fine alla sua vita

I nuovi spoiler di Bitter Sweet, annunciano che Nazli cercherà un modo per contrastare il ricatto di Hakan. A tal proposito, la cuoca tenterà di convincere Muzaffer a ritirare la denuncia per poi prendere accordi con un avvocato. Purtroppo quest'ultimo rivelerà che Asuman rischia seriamente di andare in prigione per almeno 5 anni. Una notizia che sconvolgerà la povera Nazli che aveva finalmente sotterrato le armi da guerra con Ferit.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Infatti avevano fatto per la prima volta l'amore dopo essersi persi nel bosco. Dall'altro canto, la minore della Piran accuserà dei violenti sensi di colpa per aver provocato nuovi grattacapi alla sorella. Per questo motivo, comincerà a vagare per Istanbul fino a quando non si inoltrerà in un cantiere edile.

Deniz ferma il folle gesto della Piran

L'amica di Deniz disperata salirà all'ultimo piano di un palazzo in costruzione fino a giungere ad un cornicione, dando l'impressione di voler porre fine alla sua vita.

Durante questi drammatici momenti, il Kaya riuscirà a rintracciare Asuman grazie ad una telefonata della sua amica. Qui, il musicista inviterà la giovane a desistere dal suo piano folle, sebbene invano. Per questo motivo, Deniz avvertirà immediatamente Nazli che giungerà sul posto insieme a Fatos nel giro di pochi minuti. La cuoca sarà talmente sconvolta da decidere di lasciare Ferit (Can Yaman) mentre il musicista riuscirà a salvare la Piran con un abile mossa.

Come prenderà l'Aslan la decisione della moglie? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.