Torna lo spazio con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la seguitissima serie tv turca con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel. Nelle prossime puntate, Hakan Onder organizzerà un piano per dividere Nazli Piran e Ferit Aslan, utilizzando l'ignara Asuman.

Bitter Sweet: Deniz salva Asuman

Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, relative alle puntate in onda nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 si soffermano sulle macchinazioni di Hakan, il quale ricatterà Nazli affinché lasci suo marito Ferit.

Tutto avrà inizio quando, Asuman sarà ricercata dall'ufficio pignoramenti per saldare un debito. Per questo motivo, la giovane accetterà di lavorare per uno sconosciuto di nome Muzaffer che però dimostrerà di voler restare solo con lei per farle del male.

La sorella di Nazli spara a Muzaffer

Poco tempo dopo Muzaffer si metterà nuovamente in contatto con la cognata dell'Aslan, affermando di avere alcuni suoi video compromettenti, tanto da chiederle un incontro.

Asuman, a questo punto, crederà che l'uomo abbia del materiale, visto che si era cambiata prima dell'ipotetica festa in casa sua. Alla fine, la sorella di Nazli deciderà di presentarsi all'incontro dove avrà una violenta discussione con l'uomo. Inoltre in preda al panico più totale sparerà un colpo d'arma da fuoco a quest'ultimo per poi dileguarsi a gambe levate.

Hakan medita un piano contro Ferit e la Piran

Le trame di Bitter Sweet rivelano che i telespettatori italiani scopriranno che Muzaffer non è altro che un complice del perfido Hakan.

Il diabolico marito di Demet entrerà così in possesso del video girato dalle telecamere di sorveglianza, in cui si vede Asuman colpire il suo complice, sebbene l'arma sia stata caricata a salve. Di conseguenza, l'Onder approfitterà di questo fattaccio per tentare di innescare una frattura insanabile tra Ferit e Nazli, sebbene debba attendere qualche giorno a causa della loro visita ad Antiochia. Qui, l'Aslan e la Piran si lasceranno andare alla passione dopo essersi lasciati tutti i dissidi alle spalle.

L'Onder ricatta la cuoca

Tuttavia la tranquillità della coppia avrà le ore contate, in quanto Hakan si presenterà al ristorante dove chiederà di parlare da solo con Nazli. Qui, l'uomo minaccerà la Piran di rivelare al mondo intero che sua sorella ha commesso un crimine ai danni di Muzaffer. Inoltre l'Onder pretenderà di avere qualcosa in cambio per non denunciare Asuman per tentato omicidio. Per questo motivo, chiederà alla cuoca di mettere fine alle nozze con l'Aslan se non vuole che la sorella finisca dietro le sbarre.

Infine le chiederà le azioni della Pusola Holding e di riottenere la custodia di Bulut. Il piano del cattivone andrà in porto? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.