Nelle prossime puntate della soap Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, il protagonista Ferit Aslan rischierà ancora una volta di non riuscire ad ottenere l’affidamento del suo adorato nipote Bulut, pur avendo architettato uno stratagemma con la complicità di Nazli Piran. Il ricco imprenditore infatti convincerà la cuoca a diventare sua moglie con l’obiettivo di poter fare da genitore al bambino. In particolare Deniz riuscirà a scoprire i reali motivi che hanno spinto la sorella di Asuman a sposare il suo socio di lavoro.

Dopo aver appreso la scioccante verità, il musicista affronterà i novelli sposi dicendogli di essere a conoscenza che hanno convolato a nozze per far vivere con loro Bulut.

Deniz su tutte le furie, Nazli e Ferit preoccupati

Negli episodi della serie televisiva Dolunay di questa settimana, Ferit e Nazli si sposeranno per poter sottrarre Bulut dalle grinfie degli Onder. Il ricco imprenditore prima di pronunciare il fatidico “sì lo voglio” stringerà un accordo con la cuoca, visto che le farà presente che quando riuscirà a dimostrare alla giustizia che Hakan ha ucciso Demir e Zeynep, potranno divorziare.

La Piran e l’architetto metteranno al corrente della loro messinscena soltanto Fatos ed Engin. Purtroppo Asuman rischierà di far fallire il piano di Ferit, quando verrà a conoscenza tramite suo padre Kemal che sua sorella ha sposato il suo socio di lavoro per non far soffrire più il nipote dell’uomo. Le anticipazioni di ciò che accadrà in seguito, rivelano che la giovane si servirà della scoperta appena fatta per minacciare Nazli: infatti le dirà di essere disposta a svelare la verità a Deniz, quando le farà presente che è stata costretta a fare questo grande passo per colpa sua.

Il musicista dopo aver ospitato Asuman a casa sua, ascolterà per casualità una conversazione telefonica tra Hakan ed Engin e apprenderà che il matrimonio tra Ferit e Nazli è una tutta una montatura. Il musicista furioso per aver scoperto l’inganno, si presenterà al ristorante dei novelli sposi, e dopo aver fatto credere di essere felice per la loro unione, dirà di essere al corrente del loro accordo pre-matrimoniale.

L’Aslan e la Piran dopo essere stati smascherati dall’ex fidanzato di Ayla non riusciranno a stare sereni, visto che mancheranno soltanto 24 ore per una nuova sentenza del giudice riguardante il destino di Bulut.

Asuman inganna gli Onder, Bulut viene affidato ai coniugi Aslan

Intanto Hakan e Demet dopo essersi accorti che Deniz gli stia nascondendo qualcosa, approfitteranno del trasferimento di Asuman a casa del musicista per poter mettere nei guai Ferit e Nazli.

Gli Onder si diranno disposti a dare alla sorella della cuoca 100mila lire turche se li aiuterà ad ottenere nuovamente la custodia di Bulut. La giovane ancora ai ferri corti con Fatos e Nazli soprattutto per aver fatto sapere a Deniz delle false nozze, darà l’impressione di accettare la proposta di Demet e Hakan, promettendogli di fargli avere il giorno del processo delle informazioni a loro favore.

A gran sorpresa Asuman tenderà un inganno ai due perfidi coniugi facendogli recapitare due bamboline voodoo e non solo, visto che gli dirà di non poter contare più sul suo aiuto. Durante la tanto attesa udienza, inizialmente Deniz sembrerà voler rivelare in tribunale che Ferit e Nazli non formano una coppia reale, ma quando vedrà Bulut desideroso di vivere con i due coniugi prenderà la giusta decisione. La cuoca e l’architetto diventeranno quindi i nuovi tutori legali del bambino grazie alla testimonianza del fratello di Demet. Quest’ultima e il marito Hakan intanto perderanno la loro battaglia dato che non saranno più in possesso del 48% delle azioni della Pusula Holding.