Torna l'appuntamento con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV turca che sta collezionando tantissimo successo in tv e sui social network. Nelle puntate 45 e 46 trasmesse mercoledì 7 agosto su Canale 5, Demet Kaya dimostrerà tutto il suo malumore nei confronti delle imminenti nozze di Ferit Aslan, quando deciderà di tentare alla vita della cuoca Nazli.

Bitter Sweet: riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, trasmessa martedì 6 agosto abbiamo visto Ferit perdere l'affidamento di Bulut.

Quest'ultimo, infatti, è stato affidato in maniera esclusiva ad Hakan e Demet. Di conseguenza, il ricco manager ha deciso di organizzare un piano per riprendersi suo nipote, tanto da chiedere l'aiuto di Nazli. Intanto i diabolici coniugi Onder si sono resi protagonisti di un nuovo piano. La coppia, infatti, è arrivata a ricattare Deniz pur di avere gran parte delle quote della Pusola Holding.

In contemporanea a tutto ciò, Ferit ha sorpreso la cuoca quando le ha chiesto di sposarsi per strappare ad Hakan il piccolo Bulut. Deniz, invece, non ha acconsentito al diabolico piano della Kaya, sebbene sia rimasto sconvolto dall'intenzione della cuoca di sposarsi.

Nazli ha dei dubbi sulle nozze con Ferit

Le anticipazioni di Bitter Sweet, incentrate sulle puntate 45 e 46 in onda mercoledì 7 agosto su Canale 5, rivelano che Ferit non starà nella pelle per l'imminente annuncio del fidanzamento ufficiale con Nazli. Intanto nessuno sospetterà che si tratta un piano studiato a tavolino per ottenere solo la custodia esclusiva di Bulut, nel frattempo nelle mani degli zii diabolici.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La Piran, invece, nutrirà delle perplessità per questo matrimonio, in quanto è sicura che i suoi genitori non approvino la sua scelta troppo frettolosa. La cuoca, infatti, vorrebbe tirarsi indietro ed annullare la celebrazione della cerimonia finta. Tuttavia, la ragazza accetterà di diventare la sposa del ricco manager, sopratutto perché Bulut non può stare lontano da chi lo ama veramente.

Demet tenta alla vita della cuoca

Ma ecco arrivare il giorno delle nozze.

Se l'Aslan sarà ancora impegnato a sbrigare gli ultimi impegni lavorativi alla Pusola Holding prima della luna di miele, la cuoca si recherà ad acquistare del pesce presso un pescivendolo di fiducia da servire agli ospiti del suo ristorante durante la sua assenza. Peccato che Demet abbia in mente un piano per evitare che la rivale diventi la sposa del ricco manager. La Kaya, infatti, approfitterà di un momento di distrazione del pescatore per chiudere la sua rivale in una cella frigorifera per poi allontanarsi in tutta fretta.

Infine lo zio di Bulut indosserà l'abito migliore in attesa dell'inizio della cerimonia, dove comincerà a mostrare segni di evidente nervosismo per il ritardo misterioso della futura sposa. La Piran verrà salvata? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.