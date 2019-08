Una nuova e appassionante puntata di ‘Bitter Sweet - ingredienti d’amore’ attende i fan della Serie TV turca nella giornata di venerdì 9 agosto a partire dalle 14,45, dove Nazli e Ferit subito dopo le nozze, dovranno fare i conti con la furia di Hakan, che mediterà vendetta contro il rivale. Nel timore di perdere le quote azionarie di Bulut, il perfido Onder escogiterà un nuovo diabolico piano contro Ferit, facendolo accusare di contrabbando e tentando di farlo arrestare.

L’Aslan dopo essere uscito indenne dall'incresciosa vicenda, non esiterà a denunciare il marito di Demet, mentre Asuman farà una scoperta importante su Burak, il nuovo cameriere del ristorante di Nazli.

Bitter Sweet anticipazioni: dopo le nozze, Ferit rischia l’arresto per mano di Hakan

Le improvvise nozze di Ferit e Nazli, scombineranno i piani di Hakan e Demet i quali, vedranno piano piano svanire il sogno di mettere le mani sulla Pusula Hoding.

Subito dopo la cerimonia infatti, l’Aslan farà recapitare al suo rivale la richiesta per ottenere l’affidamento di Bulut e, in attesa dell’udienza, i coniugi Onder saranno sempre più preoccupati e furiosi. Sarà a questo punto che Hakan, metterà a punto un nuovo piano per screditare Ferit agli occhi del giudice, tentando di farlo arrestare con l’accusa di contrabbando. Il perfido imprenditore infatti, scambierà i camion dell’azienda con altri nei quali avrà nascosto merce e droga di contrabbando, motivo per il quale Ferit verrà fermato ed interrogato a lungo dalla polizia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Bitter Sweet, trama del 9 agosto: Ferit viene rilasciato dalla polizia

Certi che Ferit venga arrestato, Hakan e Demet organizzeranno una conferenza stampa nella quale mostreranno a tutti la loro vicinanza all'amministratore delegato dell’azienda, non sapendo però, che l’uomo verrà rilasciato dagli inquirenti. Anche se non avrà prove per dimostralo, Ferit sarà convinto della colpevolezza dell'Onder anche in questa vicenda e non esiterà a denunciarlo, mettendogli alle calcagna la polizia.

Asuman intanto, scoprirà che Burak, il cameriere appena assunto al ristorante è una spia di Demet e non esiterà a rivelare quanto scoperto a Nazli e al cognato.

Questo e molto altro nel prossimo appuntamento di Bitter Sweet in onda venerdì 9 agosto a partire dalle 14,45 su Canale 5, ricordando invece che, la prossima settimana, la serie tv turca si prenderà un meritato riposo, tornando in onda lunedì 19 agosto con nuovi e avvincenti episodi.

Sul sito Mediaset Play inoltre, sono disponibili tutte le puntate già andate in onda, oltre a numerose clip riguardanti i momenti più significativi di ogni episodio.