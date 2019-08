Nuovi e appassionanti episodi di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (Dolunay è il titolo turco originale) attendono i numerosissimi fan della serie tv turca nelle puntate italiane in onda dal 5 al 9 agosto, dove vedremo che Ferit e Nazli, dopo essere diventati marito e moglie, inoltreranno la richiesta per ottenere la custodia del piccolo Bulut, scatenando la reazione furiosa di Hakan e della moglie.

Questi ultimi infatti avranno il timore di perdere le quote societarie della Pusula Holding e sarà per tale motivo che Hakan studierà un nuovo diabolico piano per vendicarsi del suo rivale, tentando di farlo arrestare per contrabbando di sostanze illecite. Asuman intanto scoprirà che il cameriere Burak è un informatore degli Onder e rivelerà quanto scoperto a Nazli e Ferit.

Anticipazioni Bitter Sweet: Hakan e Demet contro Ferit per la custodia di Bulut

Sarà guerra aperta tra Ferit e Hakan nelle puntate di Bitter Sweet in onda dal 5 al 9 agosto, con al centro nuovamente la questione dell'affidamento del piccolo Bulut.

Come sappiamo, l'Aslan e Nazli sono convolati a nozze al solo scopo di riottenere la custodia del bambino, gettando nel panico Hakan e Demet che, a questo punto, temono di perdere il 48% delle quote della società. Il perfido Hakan, con l'appoggio della moglie, studierà un piano per mettere in cattiva luce Ferit di fronte al giudice e non si farà scrupoli nel sostituire alcuni camion della Pusula Holding con altri mezzi contenenti medicinali e droga di contrabbando.

Ferit, in qualità di amministratore delegato dell'azienda, verrà interrogato per ore dalla polizia e l'Onder crederà di essere riuscito ad incastrare l'Aslan, il quale rischierà di essere arrestato.

Bitter Sweet, spoiler fine prossima settimana: Hakan non riesce a far arrestare Ferit

Non mancheranno i colpi di scena nelle prossime puntate di Bitter Sweet, dove Hakan tenterà in tutti i modi di far arrestare Ferit con l'accusa di contrabbando.

Sicuro che il suo piano andrà in porto, l'Onder e la moglie convocheranno una conferenza stampa nella quale esprimeranno la loro vicinanza a Ferit per la vicenda, non sapendo che l'imprenditore, dopo il lungo interrogatorio, non verrà trattenuto dalla polizia. I coniugi Onder non riusciranno nel loro intento ma, dopo tale fatto, tra loro e l'Aslan comincerà una guerra senza esclusione di colpi, con Ferit disposto a tutto pur di ottenere le prove del coinvolgimento di Hakan nell'omicidio dei genitori di Bulut.

Sarà Asuman a fornire un aiuto alla sorella e al cognato, scoprendo che il cameriere del locale, Burak, in realtà è un informatore dei coniugi Onder. Grazie a tale rivelazione, Ferit riuscirà a mettere i bastoni tra le ruote ai suoi rivali, facendo chiudere diversi cantieri della loro impresa. Una guerra senza esclusioni di colpi quella tra Ferit e Hakan e che terrà con il fiato sospeso i fan di Bitter Sweet anche nel corso delle prossime settimane.