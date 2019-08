I prossimi episodi della serie televisiva Bitter Sweet - Ingredienti d’amore continueranno ad essere caratterizzati dagli accesi scontri tra Demet e Hakan. La tensione arriverà alle stelle, quando quest’ultimo si rivelerà essere il vero responsabile del sabotaggio della vettura su cui viaggiavano Demir e Zeynep. La sorella di Deniz pur avendo scoperto la verità sulla tragica morte dei suoi cari, si vedrà costretta a sottostare ai ricatti del marito per l’ennesima volta.

Ebbene sì, l’Onder per vietare alla moglie di assicurarlo alla giustizia con l’accusa di essere un assassino le tenderà una crudele trappola. Nello specifico l’ex fidanzata di Ferit a sua insaputa si macchierà le mani di sangue, poiché suo marito le farà uccidere Tahir, un uomo che aveva appena assunto per sorvegliare le sue auto. La sorella di Deniz proprio quando sarà intenta a smascherare Hakan, farà un passo indietro per non finire in prigione con le prove schiaccianti del crimine di cui si è resa protagonista.

La scoperta sconvolgente di Demet, Hakan vieta alla moglie di uscire di casa

Le anticipazioni delle puntate di Dolunay che i telespettatori italiani potranno seguire le prossime settimane, svelano che la sorella di Deniz scoprirà finalmente qual è la vera natura dell’uomo che ha sposato. Demet verrà a conoscenza che Demir e Zeynep sono morti per mano di suo marito Hakan. Quest’ultimo quando sua moglie gli dirà di essere disposta a denunciarlo alla polizia le impedirà di uscire di casa, e incaricherà a dei suoi uomini di tenerla sotto controllo.

Successivamente l’Onder farà i conti con un nuovo imprevisto, poiché grazie al suo scagnozzo Bekir scoprirà che Tahir, un ragazzo appena assunto grazie al suo meccanico di fiducia in realtà è una spia di Ferit. Il losco imprenditore approfitterà della situazione per continuare a ricattare la moglie. In buona sostanza Hakan quando apprenderà che Demet è entrata in possesso del 5% delle azioni della Pusula Holding, deciso a ritornare a prendere possesso dall'azienda troverà la soluzione per riuscire nel suo intento.

L’Onder dopo essersi recato con la consorte nelle vicinanze di un bosco, le darà un’arma da fuoco e la costringerà a sparare dei colpi ad un tiro al bersaglio fissato sulla porta di una baracca abbandonata. La dark lady in un primo momento darà l’impressione di volersi togliere di mezzo il marito, dopodiché in preda alla rabbia si adeguerà alla volontà del perfido uomo.

La sorella di Deniz sul punto di smascherare il marito, l'Onder ricatta la consorte

A quel punto Demet si darà alla fuga, mentre i telespettatori avranno modo di scoprire che la donna ha ucciso Tahir.

Hakan darà ordine a Bekir di nascondere la pistola per poter incastrare la moglie, e non solo visto che un altro degli uomini avrà con sé le foto per dimostrare che Demet ha commesso il delitto. Nel corso della sera quest’ultima dopo aver distratto gli scagnozzi di Hakan, riuscirà a recarsi a casa del fratello Deniz e quando non lo troverà si presenterà alla villa di Ferit. La bionda non appena sarà faccia a faccia con il musicista, Asuman, l’Aslan, e Nazli, visto che saranno insieme, gli farà intuire che suo marito abbia fatto qualcosa di terrificante, dato che proprio quando sarà sul punto di smascherarlo riceverà una chiamata dal losco imprenditore.

L’Onder oltre a far inviare alla moglie le fotografie che la ritraggono intenta a mettere fine all'esistenza di Tahir, la ricatterà dicendole di essere disposto a farla arrestare se lei farà venire alla luce la verità sulla morte dei genitori di Bulut. Inoltre il perfido uomo farà presente a Demet che potrà svelare agli inquirenti che ha anche attentato alla vita di Nazli rinchiudendola in una cella frigorifera il giorno delle nozze con Ferit.