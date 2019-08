La calda estate 2019 non vede andare in vacanza il gossip; sui social, nelle ultime ore, sta avendo luogo uno scontro social tra Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e donne e braccio destro di Maria De Filippi, e Teresa Cilia, ex tronista del dating show di Canale 5 a oggi felicemente sposata con Salvatore Di Carlo, colui che fu la sua scelta nel programma. Pare proprio che tra le due donne non scorra buon sangue; la coppia di sposi, da tempo, non prende parte al programma di Canale 5 e l'astio non accenna a placarsi. La Mennoia ha anche parlato di possibili querele, ma intanto il battibecco si sta volgendo a colpi di Stories su Instagram.

Botta e risposta tra Teresa e Raffaela

Dopo le parole di Mario Serpa, che ha accusato Raffaella Mennoia di non essere super partes, Teresa Cilia si è intromessa affermando che alla fine la personalità dell'autrice sta venendo fuori. Da lì in poi si sono moltiplicati i botta e risposta e nessuna delle due è pronta a deporre le armi, ma piuttosto sembrano intenzionate a mettere altra legna al fuoco.

Teresa ha voluto precisare di avercela solo con Raffaella e non con tutta la redazione del programma, specificando che non sputa sul piatto in cui ha mangiato (cosa di cui in molti l'avevano accusata) dichiarando: "Se devo ringraziare qualcuno, è la padrona di casa, che è lei che mi ha permesso di fare Uomini e Donne".

La Mennoia però pare sicura di se stessa, ha messo in mezzo avvocati e querele, segno che la pace non è all'orizzonte; mentre la Cilia parla di rivelazioni sul suo conto. Non è giunta nessuna spiegazione esplicita, sta di fatto che le due continuano a insultarsi pesantemente.

Raffaella inoltre, lanciando frecciatine circa le sponsorizzazioni che l'ex tronista fa su Instagram, ha aggiunto che molto spesso ha aiutato le coppie che si sono formate all'interno del programma anche dal punto di vista economico. per cui non riesce a capire perché viene attaccata visto che ha fatto solo del bene.

La pace tra le due donne è lontana

Prontamente è giunta l'ennesima replica di Teresa, che oltre ad affermare che anche la Mennoia ha fatto delle sponsorizzazioni, la definisce "ridicola", per cui la invita a fare silenzio.

Il botta e risposta sta tenendo attaccati ai profili social delle due donne tutti gli appassionati di Uomini e Donne, che attendono nuove rivelazioni sulla querelle estiva.

Anche Deianira Marzano, famosa opinionista dei social che ha preso parte ad alcune puntate di Pomeriggio 5 in qualità di ospite, ha affermato che tutta la situazione è ridicola. Un'autrice dovrebbe mantenere le distanze, senza scendere a certi livelli: "L’autore ha un ruolo diverso, dev’essere sopra le parti.

Ma cos’è tutto questo disagio!”.