Le avventure di Nazli Piran e Ferit Aslan protagonisti principali della telenovela Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, continueranno a fare compagnia al pubblico italiano fino a settembre. Gli appuntamenti in programmazione su Canale 5 da lunedì 26 a venerdì 30 agosto andranno in onda con un solo episodio al giorno a causa del ritorno di Beautiful e de Il Segreto. Gli spoiler annunciano che, proprio quando la cuoca e l’architetto saranno affiatati come una vera coppia di sposi, a metter loro il bastone tra le ruote ci penserà la new entry Pelin Turan.

Quest’ultima, dopo aver partecipato al compleanno dello zio di Bulut, scatenerà la gelosia della sorella di Asuman. La chef si arrabbierà con il marito per non averle detto che Pelin è la sua ex fidanzata. Demet, invece, sempre più disperata per dover sottostare ai ricatti del marito Hakan Onder, darà inizio alla sua vendetta registrando la voce del perfido uomo nel momento in cui ammetterà di essere l’artefice del decesso di Demir e Zeynep.

Nessuna traccia di Tahir, Pelin fa credere all’Aslan di aver perso loro figlio

Negli episodi della telenovela Dolunay che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset la settimana prossima, Nazli organizzerà una festa di compleanno a sorpresa per Ferit, invitando dei vecchi amici dell’architetto. Tra gli invitati, purtroppo, ci sarà anche Pelin Turan, che si rivelerà essere l’ex fidanzata del ricco imprenditore.

Intanto, Hakan farà entrare alla Pusula Holding una spia, mentre Fatos avrà un incontro con un famoso stilista. Ferit non riuscirà a trovare il detective Tahir, invece Nazli inizierà a dare delle lezioni di cucina. Sfortunatamente la forte intesa tra l’Aslan e la sorella di Asuman verrà rovinata dalla nuova arrivata Pelin, che sarà disposta a tutto per riconquistare l’architetto. La cuoca, infatti, si arrabbierà con il marito quando apprenderà che la Turan ha avuto una relazione amorosa importante con l’uomo.

Successivamente Pelin, dopo essere stata corrotta dall’Onder, farà credere all’Aslan di aver perso il figlio che aspettava da lui quando mise fine alla loro storia d’amore con la convinzione che l’avesse tradito.

Nazli dubita di Ferit, Demet prepara la sua vendetta

Ferit, molto turbato per aver appreso che sarebbe diventato padre, chiederà un appuntamento a Pelin per chiarire senza farlo sapere a Nazli.

Intanto quest’ultima inviterà a casa la Turan per capire quali intenzioni ha la donna nei confronti di suo marito. Nel contempo, Cihan cercherà di convincere Ferit ad investire del denaro in modo da consentire ad Hakan di sconfiggere il suo nemico. Demet farà confessare al marito i delitti commessi per poi salvare le incriminate dichiarazioni in un registratore. I dubbi di Nazli sull’onestà del marito aumenteranno quando troverà in un libro del diretto interessato una vecchia fotografia che lo ritrae in compagnia di Pelin.

Finalmente arriverà il tanto atteso giorno del reportage gastronomico al ristorante e Manami e la Piran avranno il compito di intrattenere i giornalisti in attesa dell’arrivo di Ferit. Purtroppo quest’ultimo sarà in ritardo a causa della Turan. Per concludere, Demet sarà decisa a vendicarsi del marito, che, nel frattempo, stringerà una pericolosa alleanza con Pelin.