Nuovo appuntamento dedicato alla soap opera iberica Il Segreto che continua ad essere molto seguita. Nelle prossime puntate in programmazione su Antena 3 tra qualche settimana i telespettatori assisteranno ad un salto temporale. Tra i protagonisti della dodicesima stagione dello sceneggiato continuerà ad esserci anche Matias Castaneda interpretato dall’attore Ivan Montes. Quest’ultimo ha rilasciato delle dichiarazioni inaspettate sulla rivista italiana Il Segreto Magazine.

Il marito di Marcela Del Molino si allontanerà dai suoi cari poiché verrà arrestato. L’attore Mario Martin, che invece veste i panni dello storico sacerdote Don Anselmo, ha annunciato che non farà più parte della serie televisiva. Ebbene sì, questa volta il collega di Don Berengario non lascerà Puente Viejo soltanto per un ritiro spirituale ma in modo definitivo.

Arrivano 16 nuovi personaggi dopo un salto temporale

Com’è stato già anticipato nei precedenti articoli, negli episodi in programmazione in Spagna a partire da settembre 2019 ci sarà un'evoluzione.

Il pubblico italiano assisterà all’ingresso di un totale di 16 interpreti che porteranno una ventata d’aria fresca nelle trame ambientate a Puente Viejo. Ci saranno delle svolte nelle vite degli abitanti del quartiere iberico. Tra i nuovi protagonisti vi è Silvia Marsó che rivestirà il ruolo di Doña Isabel Marquesa de los Visos. La marchesa farà il suo ingresso con i figli Adolfo e Tomás de los Visos, interpretati da Adrián Pedraja e Alejandro Vergara.

I telespettatori spagnoli faranno anche la conoscenza di Iñigo Maqueda, interpretato da Toni Salgado, e Antoñita (Lucía Caraballo).

Tra i nuovi personaggi c’è anche l’attore Manuel Regueiro che darà vita all'uomo d'affari Ignacio Solozábal, padre di tre figlie, la maggiore, Marta (Laura Minguell), Rosa (Sara Sanz) e per finire Carolina (Berta Castañé) la più piccola. Approderanno nelle trame anche Pablo Centeno (Adrián Expósito) e Manuela Sánchez (Almudena Cid).

Alla nuova stagione si aggiungerà anche la famiglia Urrutia, composta da Jesus, interpretato da Ángel Héctor Sánchez, e Encarnación (Arantxa Aranguren) madre di Alice, interpretata dall'attrice Roser Tapias. Infine ci sono Andrés Suárez, nei panni di Don Filiberto, e Carles Sanjaime, nelle vesti del Capitano Huertas.

Matias viene arrestato, Don Anselmo abbandona Puente Viejo

Purtroppo nonostante sia stato già anticipato che i personaggi storici come Francisca Montenegro, Raimundo Ulloa e i Castaneda, saranno ancora presenti nella serie televisiva, un attore ha annunciato un cambio radicale del suo personaggio.

È stato l’attore Ivan Montes che interpreta il ruolo di Matias, a svelare in anteprima nel corso di un’intervista che il figlio adottivo di Emilia e Alfonso finirà dietro le sbarre del carcere. Il fratello di Maria secondo i primi spoiler trascurerà la moglie Marcela e la figlia Camelia, venendo coinvolto in delle situazioni che finiranno per avere delle conseguenze anche nella sua famiglia. Il nipote di Raimundo dopo aver trascorso parecchi anni in prigione, farà ritorno a Puente Viejo e potrebbe trovare una spiacevole sorpresa, per essere stato lontano dalla moglie a causa della sua reclusione.

A quanto pare la Del Molino potrebbe capire che suo marito non è più di fondamentale importanza per lei.

Arriva un'altra brutta notizia riguardante lo storico parroco Don Anselmo da poco ritornato in scena nelle puntate spagnole. Il collega di Don Berengario, stando a quanto rivelato dal suo interprete Mario Martin, uscirà di scena. Quest’ultimo sui social network ha annunciato la sua imminente marcia indietro dal set de Il Segreto, pubblicando una foto di addio che lo ritrae con i suoi colleghi. Infine è bene ricordare che i fan italiani potranno vedere queste scene soltanto tra circa sette mesi, per via della differenza di trasmissione nostrana e iberica.