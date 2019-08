Il pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset a partire dalla prossima settimana tornerà ad essere occupato dalla famosa soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che sta ottenendo un grande successo anche in Italia. Nelle puntate in programmazione martedì 20 agosto 2019, il piano di Ferit Aslan e Nazli Piran per poter sottrarre Bulut dalle grinfie degli Onder sarà a rischio. Deniz dopo aver avuto un incidente stradale con la sua moto, farà ritorno a casa con un braccio ingessato e riceverà una proposta dalla sorella.

L’antagonista dello sceneggiato, cioè Demet, decisa insieme al marito Hakan a non perdere la custodia del nipote, si presenterà dal fratello e gli chiederà di appoggiarla in tribunale in vista del processo per l’affidamento del minore. La moglie di Hakan esigerà che il musicista metta in cattiva luce Ferit Aslan.

Riepilogo episodi dal 5 al 9 agosto

Negli episodi della telenovela Dolunay trasmessi prima della pausa estiva di Ferragosto, Nazli ha accettato di sposare Ferit per proteggere Bulut.

Il giorno del suo matrimonio la cuoca si è recata in una pescheria per fare un ordine senza accorgersi di essere stata pedinata da Demet. Quest’ultima ha rinchiuso la rivale nella cella frigorifera. Intanto anche l’Aslan e tutti gli invitati hanno cercato di contattare la promessa sposa senza riuscirci. L’architetto, furioso per aver atteso troppo, ha iniziato a cercare la sorella di Asuman. Per fortuna Deniz l’ha messa in salvo.

L’Aslan si è presentato a casa del musicista dopo l’avviso di Demet, e pur essendosi scagliato contro la Piran senza darle modo di dirgli ciò che le è accaduto, l’ha convinta a sposarlo subito. Il giorno seguente Ferit, dopo aver fatto abbassare la febbre a Nazli, ha appreso che la donna sarebbe morta se Deniz non l’avesse salvata. Poco dopo, l’architetto è stato arrestato con l’accusa di aver trasportato delle sostanze illecite nei camion della sua azienda.

L’Aslan dopo essere stato scagionato ha trascorso la notte con Nazli. In seguito Burak è stato smascherato da Ferit e dalla chef grazie all’intuizione di Asuman. L’Aslan per verificare in prima persona che il suo cameriere fosse una spia di Demet, ha invitato la donna a presentarsi ad un suo appuntamento.

Anticipazioni del 20 agosto: Demet chiede a Deniz di schierarsi a suo favore

Le anticipazioni delle puntate numero 53 e 54 dalla durata di 45 minuti ciascuno che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 20 agosto 2019, dicono che Asuman approfitterà della convalescenza di Deniz per prendere le distanze dalla sorella Nazli e dalla sua coinquilina Fatos.

Nello specifico, la giovane a seguito di una lite avuta con Nazli deciderà di stabilirsi in modo definitivo a casa del musicista, quando l’uomo verrà dimesso dall’ospedale in cui è stato soccorso dopo aver avuto un incidente stradale con la sua moto. Successivamente Demet tornerà all’attacco, chiedendo al fratello di testimoniare contro l’Aslan durante la nuova sentenza che stabilirà se Bulut dovrà continuare a vivere con lei e Hakan.

Nel frattempo Asuman farà una scoperta a sfavore dei coniugi Aslan, visto che suo padre le farà sapere che il matrimonio tra sua sorella e l’architetto in realtà è tutta una finzione per il bene di Bulut. L’Onder finalmente si deciderà ad assumere al suo servizio il meccanico Tahir dopo averlo messo alla prova, non sospettando affatto che si tratti di una spia di Ferit. Fatos ed Engin a seguito della fine della loro storia d’amore continueranno ad avere dei buoni rapporti. La stilista e l'imprenditore durante una conversazione telefonica scopriranno di essere entrambi a conoscenza del segreto di Nazli e dell’Aslan, cioè che si sono sposati per ottenere la custodia di Bulut. Per terminare, l’architetto e la chef cercheranno di sapere la verità da Saban, ma purtroppo non riusciranno nel loro intento poiché il ragazzo si darà alla fuga impaurito.