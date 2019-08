Tra i volti storici di Uomini e donne vi è sicuramente Giorgio Manetti, il cavaliere del trono over che fece perdere la testa alla dama torinese Gemma Galgani. I due hanno vissuto una lunga e tormentata storia d'amore che fece soffrire moltissimo la Galgani, la quale non ha mai nascosto di aver provato un sentimento forte nei confronti del 'gabbiano' anche se poi non volle mai abbandonare la sua postazione nel programma di Maria De Filippi, per vivere questa relazione lontana dai riflettori mediatici.

In queste ultime ore si era parlato di un possibile ritorno di Giorgio nello studio di Uomini e donne ma la notizia è stata smentita dal diretto interessato.

La verità sul ritorno di Giorgio Manetti a Uomini e donne: 'Per me è una parentesi chiusa'

Prima di dare il via alle sue vacanze, infatti, Giorgio aveva postato un messaggio sui social dove diceva ai suoi fan di godersi l'estate e che poi molto presto sarebbe ritornato di nuovo in televisione.

Un annuncio che aveva fatto molto discutere il mondo social, al punto che in tanti avevano ipotizzato il suo ritorno come cavaliere a Uomini e donne trono over, così da poter far ribattere il cuore alla Galgani.

Ma qual è la verità dei fatti? Giorgio tornerà per davvero nello studio del dating show di Maria De Filippi? Non sarà così, visto che a smentire la notizia è stato proprio Giorgio nel corso di una recente intervista che ha concesso al settimanale 'Lei'.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne

Il cavaliere, infatti, ha precisato che la sua avventura a Uomini e donne è definitivamente nel maggio del 2018, quando annunciò il suo addio alla trasmissione e da quel momento in poi non ha più avuto alcun tipo di ripensamento. 'Per me è una parentesi chiusa', ha spiegato Giorgio nel corso dell'intervista, dove tuttavia non ha rinnegato il sentimento provato nei confronti di Gemma.

Il ritorno di Giorgio Manetti in tv: da ottobre un nuovo progetto ancora 'top secret'

'E' stata una bellissima storia', ha dichiarato Giorgio a proposito di quello che ha vissuto con la Galgani durante la trasmissione ma ormai per lui, quell'esperienza fa parte del passato e quindi non intende tornare in trasmissione.

Tuttavia, i fan di Giorgio Manetti possono stare tranquilli, perché molto presto lo rivedremo nuovamente in televisione.

Il cavaliere, infatti, ha svelato che ad ottobre sarà protagonista di un nuovo progetto che lo vedrà coinvolto sul piccolo schermo. Un progetto 'top secret' di cui per il momento Giorgio non ha voluto fornire ulteriori dettagli. Potrebbe trattarsi del Grande Fratello Vip, in onda da fine ottobre su Canale 5?

Vi terremo aggiornati su tutte le novità televisive che lo riguardano.