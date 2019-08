Torna lo spazio dedicato con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), lo sceneggiato ambientato ad Istanbul con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel, già vista in Cherry Season - La Stagione del cuore. Nei nuovi episodi in programma da lunedì 2 fino a venerdì 6 settembre dalle ore 14.45 su Canale 5, Deniz Kaya interverrà in tempo prima che Asuman Pinar venga violentata da Muzaffer mentre Nazli Pinar e Ferit Aslan saranno protagonisti di una brutta disavventura nel bosco.

Bitter Sweet: Asuman rischia di essere violentata

Le anticipazioni di Bitter Sweet, relative agli episodi trasmessi dal 2 al 6 settembre, rivelano che Ferit sarà molto in ritardo all'intervista con i giornalisti organizzata presso il ristorante di Nazli. Infatti si fermerà a parlare con Pelin, la sua vecchia fidanzata. Intanto la Pinar litigherà con la sorella perché Deniz (Hakan Kurtaş) si è offerto di pagarle il debito che aveva con i tributi scolastici.

In seguito, la cuoca partirà per una breve vacanza da sola mentre Asuman accetterà di lavorare per un uomo senza scrupoli per restituire i soldi al Kaya. A tal proposito, Muzaffer, un complice di Hakan, tenterà di violentare la ragazza, se il fratello di Demet non fosse arrivato in tempo.

Ferit e Nazli sempre più vicini

L'Aslan riuscirà a rintracciare Nazli in campagna da suo zio. In questa occasione, la coppia raccoglierà le castagne mentre Demet (Alara Bozbey) avrà la prova regina per incastrare Hakan alla polizia dopo aver appreso che è uno dei responsabili della morte di Demir e Zeynep (Irmak Unal), i genitori di Bulut periti in un drammatico incidente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

In contempo, Ferit e la moglie perderanno la strada di casa, tanto da dover passare la notte in uno chalet disabitato. Qui i due giovani approfitteranno della lunga notte per confessarsi a vicenda.

Deniz e Pelin incontrano Leman

Stando agli spoiler di Bitter Sweet fino al 6 settembre, rivelano che Pelin e Deniz incontreranno la signora Leman, la madre dell'affarista. Qui, la Turan e il Kaya alimenteranno i sospetti sul finto matrimonio del figlio con la cuoca.

Intanto Hakan (Necip Memili) tenderà una trappola ad Asuman (İlayda Akdoğan) da usare contro la sorella. Leman, invece, si trasferirà nella villa di suo figlio per spiare le mosse della Pinar. Dall'altro canto, quest'ultima e l'Aslan decideranno di trascorrere una giornata spensierata. Infine il marito di Demet si recherà presso la villa, in quanto vuole parlare di una questione molto importante con la padrona di casa.

Peccato si troverà di fronte Leman, una sua vecchia conoscenza. Una settimana ricca di colpi di scena per gli amanti di Dolunay, lo sceneggiato rivelazione dell'estate italiana.