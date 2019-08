Sono sempre più travolgenti le trame dello sceneggiato iberico Il Segreto nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Ci saranno delle clamorose novità nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset nelle prossime settimane. Gli spoiler anticipano che lo storico sacerdote Don Anselmo, dopo aver fatto intuire al sergente Cifuentes che Don Berengario e Carmelo Leal potrebbero essere veramente coinvolti con il misterioso decesso dei Molero, sarà sul punto di commettere una pazzia.

Pentito per aver messo i suoi amici in una scomoda situazione, il parroco tenterà il suicidio decidendo di lanciarsi da un altissimo precipizio. Julieta Uriarte, invece, dopo aver ricevuto la visita inaspettata di Francisca Montenegro, che la inviterà a dimenticare gli abusi che ha subito, scomparirà nel nulla.

Elsa accetta di sposare Alvaro, Isaac su tutte le furie

Negli episodi in programmazione sul piccolo schermo italiano a fine settembre , Elsa, non sospettando affatto che il suo nuovo fidanzato Alvaro abbia stretto una pericolosa alleanza con Antolina, accetterà la proposta di nozze del dottore.

Dopo aver annunciato le sue imminenti nozze la Laguna la darà vinta alla sua rivale e al Fernandez. Quest’ultimo, infatti, avrà intenzione di impossessarsi dell’eredità che la sua promessa sposa ha ricevuto dal defunto padre Amancio mentre l’ex ancella vorrà sbarazzarsi della sua rivale una volta per tutte. La moglie di Isaac sarà convinta che, dopo essersi sposata, Elsa se ne andrà via da Puente Viejo come concordato con il sostituto di Zabaleta.

Il lieto annuncio del matrimonio farà andare su tutte le furie il Guerrero che continuerà ad essere convinto che il promesso sposo della sua ex fidanzata non sia un uomo affidabile. Nel frattempo, dopo il ritrovamento dei cadaveri dei Molero, il sergente Cifuentes crederà che Lamberto ed Eustaquio siano stati uccisi per mano di Don Berengario e Carmelo. Per vederci chiaro sull’intricata faccenda lo sceriffo sottoporrà ad un interrogatorio Don Anselmo e tutti gli uomini che si sono messi alla ricerca di Julieta Uriarte quando fu rapita dai Molero.

Nessuna traccia di Julieta, Don Anselmo tenta di porre fine alla sua vita

Don Anselmo, avendo scoperto che il suo collega è coinvolto con il duplice omicidio, si lascerà sfuggire qualche parola di troppo aumentando i dubbi di Cifuentes. Successivamente Antolina avrà una discussione molto accesa con Marcela dopo essersi accorta che suo marito Isaac è nervoso per aver appreso che Elsa diventerà la moglie di Alvaro.

L’ex ancella risponderà ad una provocazione della locandiera ricordandole che anche suo marito Matias prima di sposarla non provava amore per lei. La madre di Camelia, profondamente ferita dalle affermazioni della Ramos, si allontanerà dal marito. Per fortuna la coppia chiarirà le loro divergenze in fretta. Nel contempo Julieta, ancora sconvolta per la violenza carnale subita dai defunti Molero, si chiuderà in un profondo silenzio facendo preoccupare tutti i suoi cari.

Non appena verrà a sapere, tramite Raimundo che la sua acerrima nemica sta soffrendo, Francisca si presenterà dalla stessa e con molto coraggio la inviterà a dimenticare il passato, dopo aver intuito che è stata violentata. La Uriarte, dopo essere stata incoraggiata dalla Montenegro a riprendere in mano la sua vita, scomparirà nel nulla facendo allarmare il marito Saul visto che di lei non ci sarà nessuna traccia in paese. In seguito Don Anselmo assalito dai sensi di colpa per aver messo nei guai Don Berengario e il Leal, ed in preda ad una crisi profonda, si recherà da solo in un altissimo dirupo. Per fortuna lo sacerdote non porrà fine alla sua vita visto che rinuncerà a gettarsi nel vuoto grazie all’intervento provvidenziale di Don Berengario e di Raimundo che lo faranno desistere dal suo terribile intento.