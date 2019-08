Bitter Sweet, la soap opera turca campione di ascolti estivi continuerà a emozionare il fedele pubblico con episodi ricchi di colpi di scena. Gli spoiler relativi alle puntate in onda dal 2 al 6 settembre rivelano che Demet dopo aver registrato la confessione di suo marito Hakan, deciderà di minacciarlo dicendosi pronta a denunciarlo. Intanto, Asuman si metterà nei guai e verrà salvata da Deniz, mentre Ferit e Nazli confesseranno finalmente i loro reciproci sentimenti. Infine, la madre di Ferit avrà sospetti sul matrimonio con Nazli e deciderà di trasferirsi a casa del figlio per indagare.

Bitter Sweet, Demet minaccia Hakan

Gli spoiler Bitter Sweet dal 2 al 6 settembre, rivelano che Ferit non arriverà in tempo per l'intervista al ristorante di Nazli, in quanto era in compagnia di Pelin. Asuman si farà pagare le tasse scolastiche da Deniz e quando Nazli lo scoprirà, le due litigheranno. La Pinar, in seguito alla dura discussione con sua sorella minore, deciderà di lasciare Istanbul per qualche giorno e staccare un po' la spina.

Asuman per restituire il denaro a Deniz, accetterà di lavorare per un tipo poco raccomandabile che tenterà di farle del male. Fortunatamente Deniz capirà il tutto e riuscirà a trarre in salvo la sua amica. Ferit si preoccuperà molto per l'assenza di Nazli, ma riuscirà a scoprire dove si trova e andrà da lei. I due passeranno un'intera giornata in campagna e cercheranno il modo di riconciliarsi. Intanto, Demet dopo aver registrato la confessione di Hakan, minaccerà di denunciarlo per l'omicidio di suo fratello e sua cognata.

Nazli e Ferit confesseranno i loro reciproci sentimenti

Nazli e Ferit andranno nel bosco a raccogliere castagne, ma al tramonto si renderanno conto di essersi persi. I due, a quel punto andranno alla ricerca del sentiero principale, ma poi troveranno un capanno abbandonato e decideranno di trascorrervi la notte. Aver passato l'intera giornata insieme ha fatto sì che fossero più vicini che mai e così finalmente si parleranno con il cuore in mano e confesseranno di amarsi l'un l'altro.

Intanto, la signora Leman riceverà la visita di Pelin e di Deniz in diversi momenti ed entrambi alimenteranno i dubbi che la donna ha sul matrimonio tra suo figlio e la Pinar. Hakan metterà a punto un piano per ricattare Nazli. Nel frattempo, la madre di Ferit si trasferirà a casa sua per cercare di conoscere meglio la nuora ed indagare sull'unione della ragazza con il figlio.

Situazione tesa tra Hakan e Leman

Ferit e Nazli dopo essersi confessati i reciproci sentimenti, decideranno di prendersi del tempo per loro due e fare esperienze nuove.

Intanto Hakan andrà al ristorante di Nazli per parlare con lei, ma non trovandola lì, deciderà di andarla a cercare a casa certo che il suo nemico Ferit non ci sia. Con sua grande sorpresa, però, troverà Leman, la madre dell'Aslan e tra i due si genererà una situazione molto tesa.