Il mese di agosto, Emma Marrone l'ha vissuto all'insegna delle novità: oltre alle sempre più insistenti voci su un nuovo amore, la cantante freme nell'attesa che esca il suo nuovo singolo, un brano che Vasco Rossi ha scritto per lei. Nella giornata di oggi, infatti, sono state pubblicate sia le foto che i paparazzi hanno fatto alla salentina con Nikolai Danielsen, che la copertina della canzone che sarà disponibile dal 6 settembre.

Emma e il modello norvegese ancora insieme: dubbi dei fan

È un mercoledì decisamente movimentato quello che stanno vivendo i fan di Emma Marrone sin dalle prime ore: oltre all'attesa per la pubblicazione della cover di "Io sono bella", i sostenitori della cantante hanno dovuto fare i conti con l'ennesimo Gossip sulla loro beniamina.

Ad una settimana esatta dallo "scoop" che la rivista Chi ha lanciato sulla presunta frequentazione in corso tra la "Brown" e Nikolai Danielsen, sono spuntate nuove foto dell'incontro che i due hanno avuto a Capri all'inizio di agosto.

All'interno del numero che è uscito oggi, 28 agosto, sono contenute le immagini di una romantica serata che la pugliese ha trascorso con il bel modello sull'isola: i due sono stati paparazzati mentre si abbracciavo e poi mentre si sorridevano con complicità.

Gli scatti che ha pubblicato in queste ore il settimanale di Signorini, però, non sarebbero recenti: chi segue con affetto Emma, infatti, fa sapere che la vacanza a Capri risale a più di 10 giorni fa, perciò non ci sarebbe stato un nuovo incontro con il norvegese.

Sebbene i fan della Marrone siano piuttosto scettici su questo ipotetico fidanzamento (che l'artista non ha ancora né confermato né smentito), i giornalisti continuano ad occuparsene, dandogli ampio spazio anche questa settimana in copertina.

Emma di spalle e con una rosa tra i capelli nella nuova cover

Alle ore 12 di oggi, la Marrone ha fatto un grande regalo ai suoi sostenitori: su tutti i suoi profili social, l'artista ha pubblicato la copertina del singolo "Io sono bella", che uscirà il prossimo 6 settembre.

Nello scatto che ha immediatamente conquistato tutti, si vede Emma di spalle e con la schiena nuda: tra i capelli la 35enne ha una rosa rossa in fiamme, che potrebbe essere un'altra piccola anticipazione di quello che tratterà il brano scritto da Vasco Rossi.

Oltre a spoilerare la cover del suo nuovo pezzo, la "Brown" ha svelato un passaggio del testo, che recita: "Io sono bella, sono bella, sono bella sì ma non mi frega niente.

Io sono bella, sono bella, sono bella sì io sono bella sempre".

Mancano un paio di settimane all'uscita di questo attesissimo singolo, che dà il via ai festeggiamenti per i primi dieci anni di carriera della cantante che, in una recente intervista, ha anche annunciato un nuovo album entro l'anno e un tour che potrebbe concludersi all'Arena di Verona il 25 maggio (giorno del suo 36esimo compleanno).