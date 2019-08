Dopo anni di silenzio, Emma Marrone è tornata a campeggiare sulle riviste di Gossip per la sua misteriosa vita sentimentale: il numero di "Chi" che è uscito ieri, infatti, informa i fan della cantante che avrebbe un nuovo amore. La bella salentina si sarebbe fidanzata con Nikolai Danielsen, un modello di 28 anni che nel 2011 è stato eletto Mister Norvegia. La pugliese, che in passato ha sempre smentito le false notizie trapelate sul suo privato, stavolta non ha commentato in nessuno modo lo "scoop" che la riguarda.

Emma e Nikolai intimi a Capri

Da quando è finita la sua turbolenta storia d'amore con Fabio Borriello nel lontano 2015, Emma Marrone ha fatto perdere le sue tracce sulle riviste di gossip: i flirt che le sono stati attribuiti in passato (uno su tutti, quello col collega Tommaso Paradiso) sono stati smentiti dalla diretta interessata alla velocità della luce.

Ieri, sul nuovo numero di "Chi", la salentina era in copertina accanto a quello che sarebbe il suo bellissimo fidanzato: i bene informati, infatti, sostengono che la cantante farebbe coppia con Nikolai Danielsen, un bellissimo modello di origini norvegesi con il quale la ragazza è stata paparazzata a Capri la scorsa settimana.

Nelle foto che il giornale di Alfonso Signorini ha pubblicato, si vedono i due insieme in barca e poi durante una serata di gala che c'è stata sull'isola: in un'immagine in particolare, la 35enne intreccia le sue mani con quelle del suo presunto nuovo compagno. A far aumentare i sospetti su una frequentazione in corso tra la "Brown" e Mister Norvegia 2011, sono i tanti "like" che si scambiano su Instagram da quando hanno trascorso qualche giorno di vacanza a Capri.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Emma Marrone

A differenza di quello che è successo in passato, stavolta Emma non ha ancora smentito i gossip che la vorrebbero finalmente innamorata dopo anni di singletudine: che sia la volta buona?

Le delusioni d'amore di Emma: da De Martino a Marco Bocci

Prima di essere paparazzata in atteggiamenti affettuosi con Nikolai Danielsen, Emma Marrone non compariva su una rivista di gossip da tantissimo tempo: negli ultimi anni, infatti, i fotografi hanno beccato la cantante in vacanza soltanto accanto alle storiche amiche e all'inseparabile manager Francesca.

Nonostante la sua riservatezza, la vita sentimentale della pugliese ha sempre destato interesse negli appassionati di cronaca rosa. Il primo amore famoso della "Brown" è stato Stefano De Martino: i due si sono conosciuti nella scuola di Amici nel 2009 e, dopo quattro anni insieme e infiniti tira e molla, si sono detti addio a causa di Belen Rodriguez. Il tradimento che il ballerino ha fatto alla fidanzata con la showgirl argentina è stato uno degli argomenti preferiti dai settimanali per mesi, almeno finché l'artista non ha iniziato a frequentare Marco Bocci.

Dopo un'estate di passione, però, anche la storia con l'attore è finita: lui ha incontrato Laura Chiatti e se ne è innamorato, mentre la Marrone ha aspettato qualche anno prima di farsi fotografare con un altro uomo, Fabio Borriello (fratello del calciatore Marco, ex di Belen).