Soltanto pochi giorni fa, Emma Marrone si mostrava commossa sui social network nell'annunciare che Vasco Rossi ha scritto una canzone per lei. Oggi, tramite i suoi account Twitter e Instagram, la salentina ha fatto sapere che il brano firmato dal suo idolo uscirà il prossimo 6 settembre e si intitola "Io sono bella". Nell'intervista esclusiva che ha rilasciato a "Tv Sorrisi e Canzoni", la 35enne anticiperà anche la pubblicazione di un nuovo album nel 2020, un tour e il debutto al cinema nel film di Gabriele Muccino.

Emma torna sulle scene: a settembre il pezzo scritto da Vasco

"Il 13 agosto vi sbomballo di novità", era questa la promessa che Emma Marrone aveva fatto ai suoi fan pochi giorni fa, al rientro a Roma dopo l'importante trasferta di lavoro a Los Angeles. Prima di partire per le vacanze, la cantante ha fatto sapere che a brevissimo svelerà gran parte dei progetti ai quali ha lavorato segretamente nell'ultimo periodo, ovviamente tutti musicali.

Ad anticipare di un giorno la pugliese è stato il direttore di "Tv Sorrisi e Canzoni", che sui social network ha pubblicato l'anteprima della copertina del settimanale che uscirà domani, martedì 13 agosto. In un'intervista esclusiva che ha rilasciato alla rivista di Gossip, la 35enne ha parlato per la prima volta della collaborazione con Vasco Rossi, del nuovo nuovo brano in uscita e del debutto nel ruolo di attrice a febbraio 2020.

Su Twitter, ad esempio, la "Brown" ha ripostato i messaggi più carini che alcuni giornalisti hanno scritto per ufficializzare il suo imminente ritorno sulla scena musicale proprio con il pezzo che il Blasco ha scritto per lei assieme a Gaetano Curreri degli Stadio.

Si intitola "Io sono bella" e sarà disponibile da venerdì 6 settembre la canzone che Vasco ha "regalato" all'artista pugliese che l'ha sempre considerato un idolo: non a caso, infatti, Emma si è mostrata con le lacrime agli occhi quando ha annunciato ai fan che a L.A. stava registrando il brano che Rossi ha scritto apposta per lei.

I tanti progetti di Emma per festeggiare i 10 anni di carriera

Sulla copertina che "Tv Sorrisi e Canzoni" dedica questa settimana ad Emma Marrone è riportata anche una sua interessante dichiarazione: "Muccino mi ha voluto nel suo film, Vasco ha scritto una canzone per me". Insomma, è un periodo d'oro quello che si appresta a vivere la pugliese dopo l'estate: se per vedere come se l'è cavata la "Brown" come attrice toccherà aspettare febbraio 2020 (la pellicola "I migliori anni" uscirà il giorno prima di San Valentino), per ascoltare il brano che il Blasco le ha regalato dovremo pazientare soltanto 3 settimane circa.

Il 6 settembre, infatti, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio "Io sono bella", il singolo che Rossi ha scritto con il frontman degli Stadio: questo pezzo ufficializza il ritorno sulle scene della vincitrice di Amici a meno di sei mesi dalla fine del suo ultimo tour nei palazzetti.

Stando a quello che sostiene il giornalista Andrea Conti su Twitter, i progetti ai quali sta lavorando la salentina sono molteplici: la canzone di Vasco, un nuovo album, il film di Muccino e una tournée per festeggiare con i fan i suoi primi 10 anni di carriera.