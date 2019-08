Francesco Chiofalo rompe il muro del silenzio dopo le dichiarazioni al vetriolo della sua fidanzata, Antonella Fiordelisi, la quale ha rivelato di essere stata tradita dall'ex volto di Temptation Island. Ieri notte la ragazza ha postato dei video su Instagram dove puntava il dito contro il suo ragazzo, rivelando a tutti che l'aveva tradita con un'altra donna. Chiofalo in un primo momento non ha voluto commentare la notizia, limitandosi a dire di stare molto male per quanto accaduto e che al più presto avrebbe detto la sua verità.

In queste ore, però, ha scelto di farsi vedere sui social dove ha postato dei video dove si vede disperato in lacrime.

Le lacrime di Francesco Chiofalo dopo l'addio di Antonella

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Chiofalo, lasciandosi andare a questo pianto disperato, ha ammesso che di tutta questa vicenda ciò che lo rattrista di più è il fatto che Antonella sia andata via di casa e quindi che lo abbia lasciato.

Francesco, però, sembra non volersi rassegnare e ha fatto sapere che, nonostante tutta la confusione che si è venuta a creare, intende recuperare il suo rapporto con Antonella.

"Farò di tutto per tornare con lei" ha dichiarato Chiofalo in lacrime nelle sue stories che stanno facendo il giro della rete, aggiungendo poi che Antonella è una ragazza davvero speciale e non può lasciarsela scappare. Un video al quale, per il momento, non è ancora arrivata la controrisposta da parte della ragazza, anche se Antonella è stata molto dura nei confronti di Chiofalo e nei filmati che ha postato questa notte sui social lo ha definito una "mer...".

Ma in queste ultime ore stanno facendo molto discutere anche le dichiarazioni rilasciate da Aurora, ex fidanzata di Francesco, la quale sostiene di essere stata fidanzata con lui per un anno e mezzo in grandissimo segreto. Aurora ha raccontato sui social che Chiofalo ha sempre negato la loro relazione, essendo un'abile menzognero. e che anche ai tempi della sua relazione con Antonella le avrebbe scritto.

L'ex di Francesco Chiofalo torna all'attacco

La ragazza, infatti, sostiene di aver ricevuto dei messaggi da parte di Francesco ai tempi della relazione con la Fiordelisi, dove le diceva di voler tornare con lei e che era la donna della sua vita. Dichiarazioni pesanti che ovviamente vanno a rendere ancora più complicata la posizione di Francesco, il quale però sembrerebbe essere amareggiato e dispiaciuto per la fine della sua relazione con Antonella, che ha scelto già di andare via di casa.

Intanto sempre su Instagram, anche Selvaggia Roma, ex di Chiofalo, ha pubblicato delle stories in cui dice che entro oggi dovrà raccontare delle cose.