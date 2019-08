Francesco Chiofalo sta attirando un vespaio di polemiche in rete e sui social dopo che la sua attuale fidanzata, Antonella Fiordelisi, ha pubblicato una serie di stories al vetriolo dove si scaglia contro il ragazzo, accusandolo di averla tradito durante la loro relazione. Antonella sostiene di aver scoperto questi tradimenti da pochi giorni e in lacrime ha rivelato tutto mentre Chiofalo si è limitato a dire di stare malissimo per questa situazione.

Come se non bastasse, è spuntata anche l'ex fidanzata di Francesco, la quale lo ha descritto come un uomo che dice bugie e menzogne.

Dopo la confessione di Antonella, Chiofalo dice di stare malissimo

Tutto è partito ieri notte, quando la Fioredelisi ha postato delle stories in lacrime su Instagram dove diceva di essere sotto choc perché aveva appena scoperto i tradimenti perpetrati da Francesco nei suoi confronti.

La ragazza ha svelato che il tutto sarebbe successo durante il mese in cui i due sono stati distanti perché Antonella era tornata a Salerno. La ragazza si è abbandonata ad un pianto disperato, scagliandosi duramente contro Chiofalo che ha definito una 'mer..' per il suo atteggiamento.

La reazione di Francesco, che nel frattempo ha impostato come 'privato' il suo profilo Instagram per far accrescere il numero di followers, non si è fatta attendere e poco dopo l'ex protagonista di Temptation Island ha pubblicato una stories in cui diceva di stare malissimo ma al tempo stesso non ha voluto fornire ulteriori dettagli su questa situazione.

'È una situazione delicata', ha detto Francesco, aggiungendo che avrebbe raccontato tutta la verità nel momento in cui sarebbe stato un po' meglio.

Ma ovviamente la questione non è finita qui, perché sempre in queste ore ha parlato anche l'ex fidanzata di Francesco, la quale ha postato un messaggio al vetriolo sui social in cui ha svelato per la prima volta di aver avuto una relazione con Chiofalo. Trattasi di Aurora Ciorbi, la quale ha descritto Chiofalo come una persona che non è quello che vuole far apparire.

Il duro sfogo dell'ex Aurora contro Francesco Chiofalo

La ragazza sostiene di aver convissuto con lui per un anno e mezzo ma in gran segreto. 'Non ha mai fatto uscire la nostra storia', ha dichiarato Aurora, aggiungendo che sarebbe stato proprio questo il motivo per il quale lo avrebbe lasciato a marzo di quest'anno.

Aurora ha raccontato che Chiofalo avrebbe conosciuto la sua famiglia e le sue amiche e che a Cerveteri, sua città natale, abitava anche un amico intimo di Selvaggia, ex fidanzata di Francesco ai tempi di Temptation Island.

E proprio la sua ex un po' di tempo fa fece delle stories sibilline dove voleva svelare questa relazione ma Francesco, stando alle parole di Aurora, 'con la sua abilità nel dire menzogne e bugie', è riuscito a negare tutto.