Manca ancora un bel po' al ritorno su Canale 5 del Grande Fratello Vip, ma i siti di gossip stanno già riportando le prime indiscrezioni sui personaggi famosi che potrebbero approdare al reality show.

Ad esempio, da tempo si parla di un probabile inserimento nel cast dell'ex tronista Lorenzo Riccardi. Inoltre in queste ultime ore Novella 2000 ha riportato che tra i papabili concorrenti del programma condotto da Alfonso Signorini ci sarebbe anche il simpatico Mariano Catanzaro, altro ex volto noto di Uomini e Donne.

Nuovi rumors sul cast del GF Vip 4

A circa tre mesi dal debutto in Tv della quarta edizione Vip del Grande Fratello (l'esordio sarebbe fissato per metà novembre, dopo la fine di Amici Vip) diverse riviste stanno riportando alcune interessanti novità sul cast che gli autori starebbero approntando per il reality show di Canale 5.

Basandosi sull'intervista che Mariano Catanzaro ha rilasciato al loro settimanale, i giornalisti di Novella 2000 ritengono che il 36enne possa essere tra i candidati al format che quest'anno sarà affidato alla conduzione di Alfonso Signorini

L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha preannunciato che a breve tornerà sul piccolo schermo in un programma che gli darà l'opportunità di farsi conoscere per la sua simpatia.

Sebbene non abbia fatto il nome della storica trasmissione di Canale 5, gli addetti ai lavori ritengono che il napoletano possa essere tra i principali indiziati a fare il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia. Il suo obiettivo sarebbe quello di mostrare al pubblico un lato diverso del suo carattere, quello che nel dating-show di Mediaset non è venuto fuori.

Mariano, però, non sarebbe l'unico personaggio "scoperto" da Maria De Filippi ad essere vicino alla partecipazione al GF Vip: anche il nome di Lorenzo Riccardi da mesi viene associato al cast del reality e, quando i fan gli hanno chiesto delucidazioni in merito, il "Cobra" ha risposto che tutto è possibile e che la decisione finale non spetta a lui.

I probabili concorrenti del GF Vip

I personaggi famosi che in queste settimane sono stati accostati al Grande Fratello Vip 4 sono tanti, e provengono da settori diversi del mondo dello spettacolo: da Uomini e Donne, ad esempio, si dice che potrebbe approdare nella casa di Cinecittà anche l'ex corteggiatore Andrea Melchiorre, oggi apprezzato influencer su Instagram.

Gli altri Vip che sarebbero in lizza per un posto nel cast del reality di Canale 5 sarebbero: i maghi Giucas Casella e Divino Otelma, l'ex "pupa" Nora Amile, le showgirl Natalia Bush, Matilde Brandi e Claudia Galanti, l'ex attrice di film a luci rosse Ilona Staller, l'attore Kabir Bedi, la dj Fernanda Lessa, il cantante Shalpy e Loredana Lecciso, chiacchierata ex compagna di Albano Carrisi.

Una ragazza molto discussa che invece si è proposta come protagonista della prossima edizione del GF è Sara Affi Fella: l'ex tronista di U&D, infatti, in un'intervista concessa a Nuovo Tv ha rivelato che le piacerebbe partecipare al programma Mediaset per riscattarsi dopo la brutta figura che ha fatto quando era sul trono.