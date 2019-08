Nuovo colpo di scena in vista, nelle puntate della soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, in programmazione tra qualche settimana. Dagli spoiler si evince che Deniz Kaya e Asuman Pinar saranno sul punto di scoprire i crimini commessi da Hakan Onder. A far entrare in possesso il musicista e la sorella di Nazli dell’audio in cui il losco imprenditore ammette le sue colpe, ovvero di essere l’assassino dei genitori di Bulut, sarà Demet.

Quest’ultima nasconderà appositamente il registratore incriminato nell’abitazione del fratello Deniz. L’ex fidanzato di Ayla purtroppo almeno per il momento non scoprirà l’atroce verità sull’incidente di Demir e Zeynep, poiché quando sarà intento ad azionare il dispositivo appartenente alla sorella, sarà impegnato a respingere le avance di Asuman. Ebbene sì, quest’ultima dimostrerà di avere un interesse sentimentale per il suo amico nel momento meno opportuno.

Hakan ammette i suoi crimini, Demet minaccia il marito

Negli episodi attuali, il rapporto tra Hakan e Demet non è più lo stesso, da quando il losco imprenditore è stato smascherato dalla moglie. La sorella di Deniz ha iniziato a provare molto odio nei confronti del marito, dopo essere venuta a conoscenza che è lui il vero mandante dell’omicidio di Demir e Zeynep. L’Onder per impedire alla sua amata di far sapere la terribile verità al fratello e Ferit, l’ha ricattata dopo averle fatto uccidere con un inganno Tahir.

Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti della telenovela Dolunay, rivelano che tra i due coniugi le tensioni continueranno ad aumentare.

Tutto inizierà quando la diabolica bionda stanca di essere sempre sottomessa dall’uomo che ha sposato, gli farà confessare di nuovo di essere colui che ha commissionato il sabotaggio della vettura che ha causato la morte dei genitori di Bulut, dopo aver azionato un registratore.

Agendo in tale maniera, Demet tenderà una vera e propria trappola al marito, che ignorerà le sue crudeli mosse, poiché sarà occupato come al solito a distruggere l’Aslan con l’aiuto di Pelin. Il giorno seguente Demet affronterà Hakan dicendogli di avere tra le mani l’audio in cui ammette di essere l’artefice del decesso dei suoi cari. Dopo essere stato minacciato, l’Onder farà analizzare la copia della registrazione per scoprire se è stata trasferita da un altro dispositivo.

Deniz sul punto di smascherare il cognato, Asuman respinta dal musicista

Il losco imprenditore tramite un hacker avrà la conferma che il nastro contenente i suoi delitti è autentico, ma la realtà dei fatti sarà diversa, poiché Demet non dirà al marito di aver utilizzato un programma installato nel suo cellulare per impedirgli di impossessarsi della registrazione originale. In seguito la diabolica bionda continuerà a tramare alle spalle del marito, visto che dopo essere andata a trovare il fratello Deniz, nasconderà sotto una scrivania dello stesso il registratore in grado di far finire Hakan dritto in prigione.

Il musicista nel frattempo non farà fatica ad accorgersi dello strano atteggiamento della sorella, ma non capirà il motivo di tale cambiamento.

Successivamente Asuman per pura coincidenza farà cadere per terra il dispositivo per incastrare l’Onder, e convincerà Deniz ad ascoltare il contenuto credendo che si tratti di una delle canzoni composte dal suo amico. Così facendo il musicista e la sorella di Nazli entreranno in possesso della pericolosa conversazione tra Hakan e Demet, ma non faranno in tempo ad ascoltarla. In particolare la figlia minore di Kemal non consentirà all’ex fidanzato di Ayla di smascherare il cognato, poiché proprio quando sarà intento ad attivare il registratore tenterà di dargli un bacio venendo respinta.