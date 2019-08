Francesco Chiofalo torna a far parlare di sé. Purtroppo per lui, però, in questa circostanza, le voci che stanno trapelando sul suo conto sono davvero poco edificanti. La sua compagna, Antonella Fiordelisi, nel corso della notte appena trascorsa si è resa protagonista di un video davvero molto particolare. La ragazza, infatti, ha confessato piangendo di essere stata tradita dal suo fidanzato e di stare davvero malissimo.

La vicenda, ovviamente, è divenuta virale in un batter d'occhio. Sulla questione sono intervenute l'influencer Deianira Marzano, Aurora, una ex di Francesco e Selvaggia Roma. Dopo tanto sgomento, però, è sopraggiunto anche il commento del diretto interessato. Francesco Chiofalo, infatti, ha rotto il silenzio dicendo di stare malissimo e di necessitare di un po' di tempo prima di dare tutte le spiegazioni del caso.

Antonella Fiordelisi annuncia di essere stata tradita da Francesco Chiofalo

In queste ore sul web non si sta facendo altro che parlare dell'ex concorrente di Temptation island. Il ragazzo, infatti, è stato inizialmente accusato di avere un flirt con la nuova tronista di Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche. In seguito, però, sia lui che Antonella hanno smentito tale pettegolezzo. Nel corso della notte, però, ci sono stati dei risvolti inaspettati nella trama.

Antonella Fiordelisi ha pubblicato un video in lacrime in cui ha accusato Francesco di averla tradita. La clip, però, è stata messa in dubbio da diversi utenti del web. Pertanto, in suo favore è intervenuta Deianira Marzano. Quest'ultima, infatti, ha difeso la Fiordelisi dicendo che, purtroppo, fosse tutto vero.

L'intervento di Aurora e di Francesco sulla delicatissima vicenda

Ad avvalorare ulteriormente la vicenda ci ha pensato una ex di Francesco, tale Aurora.

La ragazza, infatti, ha confessato che, quando Chiofalo incominciò la sua frequentazione con Antonella Fiordelisi, continuava a mandarle dei messaggi e a chiedere di incontrarla. Tali messaggi sono stati resi pubblici proprio dall'influencer di Instagram Deianira Marzano.

Dopo i vari interventi e le varie polemiche sorte nelle ultime ore, anche Francesco Chiofalo ha deciso di rompere il silenzio.

Il ragazzo ha pubblicato una Instagram Stories in cui ha scritto: "Sto malissimo, è una situazione delicata, vi dirò tutto quando starò un po' meglio". Le parole dell'ex concorrente di Temptation Island non hanno fatto altro che incrementare ancor di più i rumors. Con tali frasi, infatti, il ragazzo non ha né confermato né smentito i rumors, ad ogni modo ha confermato sicuramente l'esistenza di un momento difficile tra lui e Antonella.